Dağcıların yaralı kurtarma tatbikatı

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, OsmaniyeDağcılıkve Doğa SporlarıKulübü üyelerince gerçekleştirilen yaralı kurtarma tatbikatı nefes kesti. Osmaniye Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesinde gerçeğini aratmayacak şekilde düzenlenen tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE, 112 Acil Servis ve Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri de katıldı.Yüksekte mahsur kalanları kurtarma ve yangın tatbikatı öncesinde öğrencilere konferans salonunda "Doğal Afet" konulu eğitim semineri verildi. Daha sonra ise öğrencilere olası bir deprem durumunda binayı nasıl terk etmeleri konusunda uygulama yapıldı. Dağcılıkve Doğa SporlarıKulübü üyelerince binada mahsur kalmış bir yaralı sedye yardımıyla tahliye edildi. Tahliyenin ardından olay yerinde hazır bekleyen UMKE ekibi tarafından yaralıya müdahale edilerek ambulansa ile hastaneye götürüldü. Daha sonra Dağcılık Kulübü Üyesi, binada mahsur kalan başka bir kişiyi sırtında indirdi. Deprem tatbikatının ardından İtfaiye ekiplerince yangın tatbikatı yapıldı. Alevlere yangın tüpü ile nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak anlatıldı. Gelen talepler üzerine tatbikatlar yaptıklarını ifade eden AFAD Osmaniye Şube Müdürü Remzi Bikir, "Bu konuda yangın, sel, doğal afetlere yönelik bilgilendirmelere ve eğitimler yapmaktayız. Bugünde bu okulumuzda öğrencilerimizi bilgilendirmek için eğitim ve tatbikat yapıyoruz." diye konuştu. AFAD Müdürlüğüyle beraber kurtarma tatbikatı yaptıklarını ifade eden Dağcı Kulübü Eğitmeni Yücel Erdoğan, "Tatbikatımızda benim eğittiğim dağcılarımla birlikte deprem de mahsur kalan yaralıyı dağcılık teknikleri kurtarılarak güvenli bir şekilde UMKE ekiplerine, Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerine teslimi yapılarak sağlık müdahaleleri yapıldı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu tür faaliyetlerde genelde risk alınarak yapılıyor. AFAD İl Müdürlüğünün tam teçhizatlarını kullanarak faaliyetimizi gerçekleştirdik." dedi.

Habe: İbrahim EMÜL/OSMANİYE