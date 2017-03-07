Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 19:03 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Belediye Meclis Üyelerinden Liderlere Destek

Osmaniye Belediye Meclisi Başkan Kadir Kara, başkanlığında bugün olağan üstü toplandı.

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Osmaniye Belediyesi'nin yaptığı yazılı açıklama aynen şöyle:

"Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Belediye Meclis Üyelerinin 7 Mart 2017 tarihli Meclis Toplantısında yaptıkları açıklama;

TÜRK VE DÜNYA KAMUOYUNA DUYURU

Türkiye’de devam eden referandum süreci ile ilgili olarak, başta Almanya olmak üzere, bazı Avrupa ülkelerinde Türk Bakanların veya siyasetçilerin, gurbetçi vatandaşlarımızla bir araya gelmesi sudan bahanelerle engellenmektedir.

Aynı ülke yönetimlerinin, konu bölücüler veya teröristlerin toplantısı olduğunda nasıl dostane bir tavır aldıkları herkesin hafızasında canlılığını muhafaza etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Cumhurbaşkanının, Başbakanının veya herhangi bir siyasetçisinin Avrupa’daki vatandaşlarımızla bir araya gelmesi demokratik ve sosyal bir haktır. Bunu engellemeye ne o ülke yöneticilerinin, ne de siyasetçilerinin gücü yetmez.

Türk milleti birdir, düşmanca tutum ve davranışlara, dışlamalara karşı tek yürektir.

Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN Bey olmak üzere Başbakanımız Sn. Binali YILDIRIM Bey ve hükümetimiz bu ülkelere, karşı en sert ve en üst düzeyde tepki koymuşlardır.

Ayrıca;Sayın BAYKAL’ın planlanmış toplantısını iptal ederek ortaya koyduğu milli tepkiye, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ Bey’inde katılarak, Gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte o ülkelere gideceğini açık olarak beyan etmiştir.

Avrupa’daki yerel yönetimlerin, merkezi hükümetleri tarafından yapılan baskılarla bu tip kararlar aldığını düşünmek istemiyoruz. Aksi halde özgür ve demokratik bir Avrupa yerel yönetim anlayışından bahsedilemez.

Bu engellemelerin altına imza atan merkezi veya yerel yöneticileri kınadığımızı, Osmaniye Belediye Meclisi ve Başkanı olarak hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu Türk ve Dünya kamuoyuna bildirmeyi bir görev sayarız."

Bugün 19:03 TSİ - Osmaniye 49 Okunma

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