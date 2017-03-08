Kadirli 97. onur günü törenlerle kutlandı

Kadirli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü törenle kutlandı. Şehir stadında düzenlenen törene Vali Kerem Al, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Kadirli Kaymakam Vekili ve Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Alaaddin Eşsiz, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, ilçe kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törenin devamında Vali Kerem Al, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakam Vekili ve Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç, İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Alaaddin Eşsiz ve Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan öğrencilerin ve vatandaşların bayramlarını kutladılar.

Törenin devamında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan yaptı. Başkan Tarhan, Kadirli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümünü kutlamamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Kahraman ecdadımız tüm Anadolu'yu ve Kadirli’mizi düşmanın her türlü işgalinden şehadet şerbetini içerek kurtarmıştır. Allah cennet vatanımızı, dinimizi, namusumuzu, bayrağımızı şan ve şerefimizi, sinsi ve kahpe düşman saldırılarından korusun. Büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından Doğu Çukurova'nın işgalden kurtuluşu için görevlendirdiği Tufan Bey'in Andırın'ın dağ yamaçlarına yaktırdığı ateş, işgalcilerin gözünü korkutmuştur. Kadirli'nin üzerine 7 Mart günü istiklal güneşinin şafağı sökmüştür. Tufan Paşa'nın şaşaalı bir şekilde Kadirli'ye gövde gösterisi yaparak girmesi, Kadirli'nin 1 Nisan 1920 tarihinde bombalanmasına yol açtı. Bu saldırıda Kadirli, 12 şehit vermiştir. Milli Mücadele'de şehirleri bombalanan tek yer olarak Kadirli Milli Mücadele tarihine geçmiştir. Bu aziz ve necip Millet geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da bizi biz yapan milli ve manevi değerlerine ne pahasına olursa olsun gözünü kırpmadan sahip çıkacaktır” diye konuştu. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan sözlerine şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi hürmetle anarak son verdi.

Kutlamalar, 7 Mart İlkokulu halk oyunları ekibinin gösterisi,öğrencilerin okuduğu şiirler ve Kafkas ekibinin gösterisiyle devam etti. Kafkas Ekibi gösterilerinin sonunda Vali Kerem Al’a bayrağımızı takdim etti, Vali Al bayrağı üç kez öperek aldı. Kutlamalara katılan, Afşin Eshab-ı Kehf Gönülelçileri Derneği üyeleri ise programa ayrı bir renk kattı. Kadirli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisi, Kadirli Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 300 kişilik Halk Müziği Korosu konseri ile süren kutlama töreninde, ilçedeki okullar arasında düzenlenen “Kadirli ve Kurtuluş” konulu resim, şiir ve kompozisyon dalında ödül alanlara ödülleri Vali Kerem Al ve protokol mensupları tarafından verildi. Vali Kerem Al, tüm öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi. Afşin Eshab-ı Kehf Gönülelçileri Derneği üyeleri tarafından Vali Al ve protokol mensuplarına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kutlama töreni Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösteriyle son buldu.