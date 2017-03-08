Vali Kerem Al, Karaman Valisi Süleyman Tapsız’a Taziye Ziyaretinde Bulundu

Ziyarette Vali Kerem Al’ın yanı sıra Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Kadirli Kaymakam Vekili ve Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan da yer aldı.

Taziye çadırında, Merhume Ümmühan Tapsız için Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi.Ziyaret sonunda, Merhumeye Allah'tan rahmet dileyenVali Kerem Al ve protokol mensupları, Karaman Valisi Süleyman Tapsız ve ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.