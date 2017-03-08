Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 13:04 TSİ- Osmaniye

Vali Kerem Al, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan’a Taziye Ziyaretinde Bulundu

Vali Kerem Al,babası vefat eden Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan’a taziye ziyaretinde bulundu.

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Ziyarette Vali Kerem Al’ın yanı sıra Osmaniye MilletvekiliDoç. Dr. Ruhi Ersoy, Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç,İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman,İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Alâeddin Eşsiz,Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan da yer aldı.

Merhuma Allah’tan rahmet dileyen Vali Kerem Al ve protokol mensupları, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan’a başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

Bugün 13:04 TSİ - Osmaniye 24 Okunma

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