Jandarma 88 şahsı gözaltına alındı, 9 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Şubat ayı içinde yaptığı denetimler şu faaliyetlerde bulundu.
"Adli makamlarca hakkında yakalama emri çıkarılan toplam (88) şahıs yapılan yol kontrol ve aramalarında yakalanmış, bunlardan (9) şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
2017 yılı Şubat ayında meydana gelen olaylarda; (9) adet av tüfeği, 27.235 gr. (27 kg. 235 gr.) esrar, (14.800) litre akaryakıt, (560) paket sigara, (954) adet uyarıcı hap ile (2) adet detektör ele geçirilerek adli makamlara teslim edilmiştir.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığının suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları devam etmektedir."
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