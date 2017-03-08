Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 13:16 TSİ- Osmaniye

Durmuşoğlu bugün saat 14.00 meclis TV'de konuşacak

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, bugün saat 14.00'te meclis tv'de konuşma yapacak.

BÜYÜT

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nun, Kadirli’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü münasebetiyle yapacağı konuşmayı 14.00’ten itibaren TBMM TV’den canlı olarak izleyebilirsiniz. Konuşma Sonu

Bugün 13:16 TSİ - Osmaniye 14 Okunma

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