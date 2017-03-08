Durmuşoğlu bugün saat 14.00 meclis TV'de konuşacak

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nun, Kadirli’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü münasebetiyle yapacağı konuşmayı 14.00’ten itibaren TBMM TV’den canlı olarak izleyebilirsiniz. Konuşma Sonu