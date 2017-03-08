TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nun, Kadirli’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü münasebetiyle yapacağı konuşmayı 14.00’ten itibaren TBMM TV’den canlı olarak izleyebilirsiniz. Konuşma Sonu
Bugün 13:16 TSİ- Osmaniye
Durmuşoğlu bugün saat 14.00 meclis TV'de konuşacak
Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, bugün saat 14.00'te meclis tv'de konuşma yapacak.
Bugün 13:16 TSİ - Osmaniye 14 Okunma
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