Osmaniyespor yönetimi sosyal medyadan hakaret edenleri mahkemeye verecek

"Son zamanlarda sosyal ve yazılı medyada Osmaniye Spor FK ile ilgili art niyetli, mesnetsiz ve gerçeği yansıtmaktan uzak iddialarla ilgili bilgilendirme yapma amacı hâsıl olmuştur:

Yönetim kurulumuz üstlendiği bu görevi iki yıldır fedakârca, şeffaf, hesap verilebilir ve kamuoyuna açık bir şekilde yürütmektedir. Başta Sayın Valimiz Kerem AL Beyefendinin ve tüm spor bürokratlarının, Belediye Başkanımız Kadir KARA Beyefendinin, Osmaniye Organize Sanayi Bölge Yönetimi ve çok kıymetli sanayicilerimizin ve Osmaniyeli futbol sever iş adamlarımızın canı gönülden destekleriyle futbol takımımız son yılların en başarılı sezonunu geçirmektedir.

2016-2017 sezon başından bu yana Osmaniye Spor FK için harcanan para 1.855.000 TL’dir. İçinde bulunduğumuz böyle bir dönemde böylesine bir ekonomik yükün altından kalkmamıza destek olan herkese şükranlarımızı sunarız. Bu güne kadar harcanan tüm paralar gerek muhasebeci ve mali müşavir tarafından gerekse de Sayın Valimiz tarafından kontrol edilmektedir. Yönetim Kurulumuz bu güne değin yaptığı tüm harcamalarda şeffaflık ilkesini en önemli düstur kabul etmiştir. Hesap vermekten de asla imtina etmemiştir.

2016-2017 sezonu 21. Haftası itibariyle takım kaptanı hariç hiçbir oyuncunun sözleşmesinden kaynaklanan peşinat ödemesi bulunmamaktadır. Önümüzdeki pazartesi oynanacak olan Adana Büyükşehir Belediyesi maçı öncesi ilk devreye ait tüm maç başı ödemeleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu güne kadar pekçok hafta galibiyetten sonra oyuncularımıza prim ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kulübümüzün oyuncularımıza maç primi borcu bulunmamaktadır. Bu gün itibariyle kulübümüzün oyuncularımıza 2. Devre maç başı ödemeleri hariç hiçbir borcu bulunmamaktadır.

Osmaniye Spor FK’nün sportif başarısını engellemeye çalışan bir takım çevrelerin yarattığı spekülasyon ve kaos ortamından duyduğumuz rahatsızlığı kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Sahada takımımızla baş edemeyen art niyetli şahısların takımın gerek ekonomik gerekse de sportif başarısına gölge düşürmeye çalışmalarını üzüntüyle takip ediyoruz. Rakiplerimizin sportif mücadeleyle mağlup edemediği takımımızı, içerdeki art niyetli iş birlikçileriyle bölmesine yıpratmasına ve profesyonel lig hayali ve ümidi taşıyan taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğratmasına müsaade edilmeyecektir.

Şampiyonluk yolunda pek çok engeli ardında bırakan takımımız hedefine emin adımlarla devam etmektedir. Gerek oyuncularımızın gerekse de teknik heyetimizin İlimizden alacaklı bir şekilde ayrılmayacağı Yönetim Kurumumuz tarafından beyan edilmiş ve Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız tarafından taahhüt edilmiştir.

Bundan böyle gerek Yönetim Kurulumuza gerekse de takımımıza yönetilen hakaret, küfür ve kötü sözlerin cezasız kalmaması için her türlü hukuki mücadele verilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."