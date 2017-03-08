OKÜ'de mantar kursu tamamlandı

OKÜ tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi.

"Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi OKÜSEM tarafından düzenlenen 6ncısı düzenlen Uygulamalı Beyaz Şapkalı Mantar ve 3üncüsü düzenlenen Uygulamalı İstiridye-Kayın Mantarı Yetiştiriciliği Kursu tamamlandı. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Törenin açılış konuşmasını Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi OKÜSEM Müdürü Yrd. Doç. Adnan Bozdoğan yaptı. Kursu bitiren tüm kursiyerleri kutlayan Bozdoğan OKÜSEM olarak ihtiyaç duyulan alanlarda kursların devam edeceği bilgisini verdi. Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. Uygulamalı Mantar Yetiştiriciliği Kursunun İstiridye Mantarı ve Kültür Mantarı olmak üzere iki kategoride yapıldığı 6. Uygulamalı Beyaz Şapkalı Mantarı Kursuna 7 ve 3. Uygulamalı İstiridye-Kayın Mantarı Yetiştiriciliği Kursuna ise 15 olmak üzere toplam 22 kursiyerin kursu tamamladığı bildirildi. Piknik havasında düzenlenen tören sonrasında kursiyerlerin yetiştirdiği mantarlar pişirilerek davetlilere ikram edildi. Törene Rektörümüz Prof. Dr. Murat Türk Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Ulukanlı Üniversitemiz Fakülte Dekanları Yüksekokul Müdürleri Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız OKÜ Öğretim Üyeleri ile öğrenciler de katıldı."