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Bugün 18:03 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı Düzenledi

Başkan Kadir Kara; ‘Eğer Kadınlar Olmasaydı Dünya Yaşanılmaz Bir Dünya Olurdu’

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Osmaniye Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak 8 Mart Dünya Kadınlar gününde düzenlenen Mutlu Şehir Mutlu Kadın programında yer fıstığı ve farklı sektörlerde çalışan kadınları ağırladı. Etkinliğe katılan misafirleri Başkan Kara, belediye personeli ile birlikte karşıladı. İlginin yoğun olduğu programa MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Yücel yönetimi ile birlikte katıldı. Eğer kadınlar olmasaydı dünya yaşanılmaz bir dünya olurdu diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara etkinliğe katılan tüm kadınlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Kadir Kara konuşmasında; “Bugün biz erkekler, kadınların bizlere vermiş oldukları o insancıl, duygusal, samimi ve içten yaklaşımları nedeniyle bu dünyada daha mutlu daha huzurlu ve biraz daha kendimizi bu dünyanın değerlerine hazır bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. O nedenle yüce dinimizde ‘Cennet anaların ayaklarının altındadır’ diye buyrulmuştur. Kadınımızın dinimizde yeri ve önemi çok büyüktür. Peygamber efendimizin (S.A.V) muhterem zevcelerine vermiş olduğu değer çok önemlidir ve çok kutsaldır.

O yüzden biz bu dünya kadınlar gününde sizleri burada bir araya getirirken sadece sizlerle birlikte olmak sizlerle birlikte bugünü paylaşmak bugünümüzü kutlamanın yanı sıra aynı zamanda sizlerin var olduğu Osmaniye’de yaşamaktan duyduğumuz mutluluğu ve memnuniyeti de dile getirmek istiyorum.

Sizlerle birlikte her yıl geleneksel olarak yapmaya çalıştığımız bu programlarımızı Allah’ın izni ve İnayetiyle bundan sonrada yapmaya, sizlerle birlikte olmaya, her derdinizde her probleminizde gücümüzün yettiği imkan ve ölçüler içerisinde yanınızda olduğumuzu ve olacağımızı bildirmek istiyorum.

Katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dünya kadınlar gününüzü kutluyor saygılar sunuyorum.”dedi.

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katılan kadınlar, “Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kara, bu özel günümüzde bizlerle birlikte oldukları için ve bizleri bu programa davet ettikleri için çok teşekkür ediyoruz.” dediler.

Bugün 18:03 TSİ - Osmaniye 29 Okunma

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