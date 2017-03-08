Başak Gazetesi
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Bugün 18:05 TSİ- Osmaniye

Hokey milli takım kampı Osmaniye'de başladı

Türkiye U16 Hokey Milli Takım kampı Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Hokey sahasında başladı.

Türkiye'nin çeşitli kulüplerinden 40 sporcu ve 4 çalıştırıcıyla başlayan milli takım kampı 14 Mart 2017 tarihinde sona erecek. 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde Polanya'da düzenlenecek olan U16 Avrupa Şampiyonası'na hazırlık çalışmaları için Osmaniye'ye gelen genç millilerin asıl amacının 2018 Dünya Gençler Olimpiyatlarına katılabilmek olduğu belirtildi.Türkiye'deki olimpik standartlara sahip iki hokey sahasından birine sahip Osmaniye'nin özellikle alt yapı kademelerindeki hokeycilerin gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayan Milli Takım çalıştırıcılarından Antrenör Ercan Tekin, "Hedefimiz Polanya’da düzenlenecek olan U16 Avrupa Şampiyonası’na hazırlık. Şimdiden başladık. Temmuz ayında yapılacak müsabakalar. Geniş bir kadro, geniş bir sporcu kitlesi var Türkiye’nin çeşitli kulüplerinden çeşitli illerinden gelen. Geniş bir şekilde çocukları Avrupa Şampiyonası’na hazırlıyoruz. Yolumuza bu şekilde devam ediyoruz. Hedefimiz Arjantin’de düzenlenecek olan 2018 yılında Boune Saires’te Gençlik Olimpiyatlarına U16 yaş Milli Takımı olarak katılmak. Hedefimiz odur ve o yolda ilerliyoruz. Çok genç bir nüfusa sahibiz. Bizim geleceğimizde alt yaş grubu sporcuları özellikle on altı yaş grubu sporcuları çok çok önemli. O yüzden bu yaş grubunun üzerine titriyoruz. 16 yaş bizim Türk hokeyinin geleceği diyebiliriz. Türkiye’de 2 tane olimpik saha var. Birisi Konya’da diğeri de Osmaniye’de. Özellikle ufak yaş milli takım kampları şu boardlardan dolayı Osmaniye’de oluyor. Osmaniye milli takımlara hokeyde ev sahipliği yapıyor. Bu konuda öncü diyebiliriz." şeklinde konuştu. Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 18:05 TSİ - Osmaniye 15 Okunma

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