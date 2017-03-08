Başak Gazetesi
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Bugün 18:07 TSİ- Osmaniye

Kulüpler halk oyunlarında yarıştı

Osmaniye merkez ve ilçelerdeki halkoyunları ekipleri il birinciliği için yarıştı.

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OsmaniyeGençlik Hizmetleri veSporİl Müdürlüğü veHalk Oyunları İl Temsilciliğininkoordinatörlüğünde düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışmaları Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda 11 kulüp 265 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda yapılan ödül töreninde bir konuşma yapan Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, tüm Kulüpleri ve başarılı olan ekipleri kutladı. İl Müdürü Demir, "Sevgili gençler, sizler kentimizin ve Türkiye’mizin renklerisiniz. Öğrencilerimiz burada yöremize ait giysiler, oyun ve enstrümanlarla hemşerilerimize kentin kültürünü sundular. Düzenlediğimiz kültürel, sosyal ve sportif organizasyonlarla Osmaniye’mizin ismini ulusal ve uluslararası düzeyde duyurma gayreti içindeyiz. Zengin ve köklü değerlere sahip Türk Halk Oyunlarımızın yayılıp yaşatılması, sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için emeği geçenlere teşekkür ediyorum."diye konuştu. Dereceye girenlere ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir Halk oyunları İl Temsilcisi Ahmet Kağan Gizlice, MHK Üyesi Abdullah Gizlice ve İl Hakem temsilcileri tarafından verildi.Müsabakada dereceye giren kulüpler şöyle:Minikler Düzenlemesiz Dal; 1.Osmaniye halk oyunları Spor Kulübü ve 2. Kadirli Öğretmenevi Gençlik ve Spor Kulübü. Yıldızlar Düzenlemesiz dalda; 1.Kadirli Öğretmenevi Gençlik ve Spor Kulübü, 2.Osmaniye Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü. Gençler Düzenlemesiz dal; 1.Kadirli Öğretmenevi Gençlik ve Spor Kulübü ve 2.Osmaniye Gençlik Hizmetleri Gençlik ve Spor Kulübü. Büyükler Düzenlemesiz Dal; 1.Osmaniye Gençlik ve Spor Kulübü ve 2.Düziçi Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü. Minkler Düzenlemeli Dal; Osmaniye Halk Oyunları Spor Kulübü. Yıldızlar Düzenlemeli Dal; Osmaniye Halk Oyunları Spor Kulübü ve Gençler Düzenlemeli Dal'da Kadirli Öğretmenevi Gençlik ve Spor Kulübü derece elde etti.

Bugün 18:07 TSİ - Osmaniye 20 Okunma

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