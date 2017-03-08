OGC Yönetimi Partilerin Kadın Kolları'nın Kadınlar Günü'nü kutladı

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkanı İsrafil Avcı, yönetim kurulu üyeleri ve bayan üyeleri ile birlikte AK Parti, MHP ve CHP İl Kadın Kolları Başkanlarını ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Başkan İsrafil Avcı ve beraberindekiler ilk olarak AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem İci'yi ziyaret etti. OGC heyeti ardından MHP İl Kadın Kolları Başkanı Selma Yücel ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Güvenç'i ziyaret ederek, çiçek takdim ettiler. Ziyaretlerde konuşma yapan OGC Başkanı İsrafil Avcı, "Bugüne kadar siz değerli kadın kolları başkanları cemiyetimizi ziyaret ediyordunuz ve günün anlamına binaen açıklamalar yapıyordunuz. Biz bu sene değişiklik olsun diye sizleri makamlarınızda ziyaret etmek ve Kadınlar Günü’nüzü kutlamak istedik. Şahsınızda tüm üyelerinizin de Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Biz OGC olarak Osmaniye’de tüm partilere eşit mesafedeyiz. Biz siyaset yapmıyoruz, görevimizi yapıyoruz. Onun için de hepiniz bizim için değerlisiniz. Hepimizin amacı Osmaniye’ye en güzel şekilde hizmet etmektir. Kadınlarımız da bizim için çok değerlidir. Yönetim Kurulumuza da bayan üye alarak bunu gösterdik. Ben bundan sonraki yaşantınızda başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Şiddetin, tacizin olmadığı, herkesin eşit ve insanca yaşadığı bir dünya olması temennisi ile tekrar Kadınlar Günü’nüzü kutluyor ve saygılarımı sunuyorum." dedi.Ziyaretlerden dolayı çok büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden bayan başkanlar da OGC’nin bu anlamlı ziyareti karşısında büyük onur duyduklarını söyleyerek, Başkan İsrafil Avcı ve beraberindekilere teşekkür ettiler. Bayan başkanlar da OGC’nin bayan üyelerinin Kadınlar Günü’nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar dilediler. Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE