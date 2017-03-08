Kadınlar gününde şehitler için mevlit okutuldu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehitler için mevlit okutuldu. Dernek binasında düzenlenen, şehit ve gazi anneleri, eşleri, Osmaniye İl Jandarma ve Garnizon Komutanlığından askeri yetkililerinde katıldığı programda, Alibeyli Camii Müezzin-KayyımıBilal Akbulut tarafından terör saldırılarında şehit olan güvenlik görevlileri için Kur'an- Kerim okundu. Yapılan duanın ardından davetlilere gülsuyu ve lokum ikram edildi. Dünya Kadınlar Günü nedeni ile şehit anneleri ve eşlerine karanfil verildi. Daha sonra ise 27 Mart 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir eve tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu enkaz altında kalarak şehit olan jandarma uzman çavuş İbrahim Etiz'in annesi Sultan Etiz'in şehitler için yazmış olduğu şiiri okuması katılımcıları duygulandırdı. Dernek Başkanı Durmuş Ökdüz, tüm şehitlere Allahtan rahmet dileyerek, şehit ve gazi annelerinin, eşlerinin, kardeşlerinin ve yakınlarının Dünya kadınlar gününü kutladı.