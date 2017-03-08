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Bugün 18:14 TSİ- Osmaniye

Düziçi Fen Lisesi'nde okuma etkinliği

Osmaniye'nin Düziçi İlçesi Fen Lisesi'nde okuma etkinliği düzenlendi.

Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde bulunan Düziçi Fen Lisesinin öğrencileri, okumanın önemini ve gerekliliğini vurgulamak amacıyla okuma etkinliği düzenledi. Gençlerin, özellikle ilköğretim ve lise çağındaki öğrencilerin yanı sıra onların velisi, birlikte yaşadıkları aile fertleri arasında kitap okumaya dikkat çekmek; okuma konusunda farkındalık yaratmak, okumaya özendirici bir rol üstlenmek, öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek ve yaygınlaştırmak, gençlerin sosyal sorumluluk duyarlılığını arttırmak, kitap okumayı görünür kılmak amacıyla ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanında ki kitap okuma etkinliğinin üç gün süreceği kaydedildi. Her gün saat 13.30-14.30 arasında iki sınıf ile idareci ve öğretmenlerin katılımıyla bir saat süreyle kitap okuyarak okumayı gündeme taşımak isteyen öğrencilere ilçe halkından da destek geldi. İsteyen herkesin kitabıyla gelerek katılabileceği etkinlikte öğrencilere ve misafirlere çay ikram edildi.

Bugün 18:14 TSİ - Osmaniye 20 Okunma

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