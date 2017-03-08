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Bugün 18:17 TSİ- Osmaniye

Şehit Babasından Sitem Etti

Düziçi şehit babası ilgisizlikten yakındı.

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4 Ekim2009 yılında Hakkaride geçirdiği kalp krizi sonucu GÖREV ŞEHİDI olan 34yaşındaki Topçu Uzman ÇavuşHakkı Alacanın babası Mehmet Alacadevletin tanıdığı İŞ hakkından yararlanamadığını söyleyerek ilgililerden yardım istedi.

Kendisinin belediye emeklisi biri olduğunu ve zor geçindiğini belirten 67 yaşındaki şehit babası Mehmet Alaca Benim oğlum terör şehidi değil ama görev şehididir. Çorludan Hakkari Dağ ve Komando Tugayına geçici görevle götürüldü orada geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Ben evde işi olmayan oğlumun devletimizin tanıdığı İŞ HAKKIndan yararlanarak işe alınmasını istiyorum. Bunun için bir çok yere baş vurdum sonuç alamadım. İlgililerden bana yardımcı olmalarını bekliyorum.dedi.

Haber: Süleyman Güzel/Düziçi

Bugün 18:17 TSİ - Osmaniye 198 Okunma

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