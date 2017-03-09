Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 12:34 TSİ- Osmaniye

Erzin CHP'den çok anlamlı bir 8 Mart kutlaması

Erzin'de CHP'li kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tarlada çalışan hanımlarla birlikte kutladılar.

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8 Mart çalışanlar kadınlar günü tüm ülke çapında çeştli etkinlilklerle kutlanırken Erzin CHP kadın kolları başkanı Dilek Mert ve yönetim kurulu üyeleri hep birilkte i tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek karanfiller dagıtıp günlerin kutladılar.

Taralda çalışan kadınlarla sohbet eden CHP kadın kolları yönetimi onlara kısa mesajlar verdiler.çalışan kadınların günlerinin her yıl 8 Mart ta günlerinin olmamalıdır, aslında yılın her günü onlar için cefalı geçen günlerinin bitmesi için huzurlu ve mutlu yaşamaları için kolay gele dediler.

Kutlamanın 2 bölümünde ise Erzin CHP ilçe binasında CHP kadın kolları başkanı Dilek Mert ve yönetimi ortak basın açıklaması yaptılar ve kadınaların son yıllarda olmak üzere tacizden ,tecavüzden , baskılar dan katledilemisinden duydukları acıları hiissetiklerini,ve Cumhuriyetin kurulamsında kadınların özveri çalışamsı yaırıca kurtuluş savaşında kuvvayi milliyeci ruhu olarak ta her yerde savaşmıştır daha sonra çalışmalarının ömürleri yettiği sürece devam ettiğini söyledi.

Haber:Adil COŞKUNER-Erzin

Bugün 12:34 TSİ - Osmaniye 27 Okunma

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