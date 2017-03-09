Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 13:42 TSİ- Osmaniye

"El Sanatları Sergisi" Park 328 AVM'de Vali Al tarafından açıldı

Osmaniye Valisi Kerem Al tarafından "El Sanatları Sergisi" Park 328 AVM'de açıldı

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Osmaniye'de İş Geliştirme Merkezi Kurulması Teknik Destek Projesi’nin kadın girişimcilere destek olmak ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla organize ettiği "El Sanatları Sergisi" Park 328 AVM açıldı. Serginin açılışına Vali Kerem Al, İŞGEM Projesi Takım Lideri Roger Cowdrey, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Açılış öncesinde konuşan İŞGEM Projesi Takım Lideri RogerCowdrey, başta Vali Kerem Al olmak üzere serginin açılışına katılan herkese teşekkür etti. Vali Kerem Al ise yaptığı konuşmada, "Bu serginin, kadınlarımızın emeğinin değerlendirilmesi konusunda öncü olmasını temenni ediyorum." diye konuştu. Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Açılış sonrasında Vali Kerem Al, ürünlerini sergileyen hanımlarla sohbet ederek, ürünler hakkında bilgi aldı. Fuarda birbirinden güzel ve değerli el emeği ürünlerin sergilendiğini ifade eden Vali Kerem Al, girişimci hanımları tebrik etti. 19 kadın girişimcinin ahşap boyama, süs eşyaları, örgü ve tığ işleri, ahşap ürünler, dikiş ve el yapımı oyuncaklar gibi el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu Sergi, 12 Mart'a kadar açık kalacak.

Bugün 13:42 TSİ - Osmaniye 33 Okunma

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