Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 13:44 TSİ- Osmaniye

Minibüsten 143 kilo esrar çıktı

Osmaniye' de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüsten 143 kilo esrar çıkarken gözaltına alınan şoför tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 otoyolunun Kadirli gişeleri çıkışında şüpheli araç ve şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu sırada 44 KU 061 plakalı minibüsü durduran polis, sürücünün şüpheli hareketleri üzerine aracı emniyet müdürlüğü otoparkına çekti. Burada yapılan detaylı aramada, arka koltukların arkasına konulmuş vaziyette 143 kilo esrar bulundu. Yaklaşık piyasa değeri 360 bin lira olan esrar maddesinin Diyarbakır'dan temin edildiği ve Mersin iline götürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü 39 yaşındaki Cafer S., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber:İbrahim EMÜL/ OSMANİYE

Bugün 13:44 TSİ - Osmaniye 191 Okunma

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