OKÜ Genç Fikirler Kulübü'nden 2. Kariyer Günleri Etkinliği

Konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Üniversitemiz Kulüplerinden Genç Fikirler Kulübü, öğrencilerin, kamu sektöründeki kurumların ve özel sektördeki firmaların üst düzey yöneticileri, yetkilileri ve çalışanları ile bir araya gelerek uzmanların deneyim ve bilgilerinden yararlanmalarını ve yüz yüze iletişim kurarak iş ve staj imkânı sağlayabilmelerini ve bunların yanında kariyer planı yaparken izleyecekleri yolda fikir edinmelerini sağlamak amacıyla Üniversitemiz Amfi ’sinde “2. OKÜ Kariyer Günleri” etkinliği düzenledi.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan OKÜ Genç Fikirler Kulübü Başkanı Devrim Kaptı, Yaşamın bir hayal ile başladığını söyleyerek her şeyin daha iyi bir yarınlar için olduğunu vurguladı. Kaptı, amacımız öğrenci arkadaşlarımızın gelecekle ilgili izleyeceğiniz yolda birer basamak olabilmektir. Kariyer sadece iş değil hayatın her alanında özgüven eksikliğini tamamlama metodudur. Öğrenci arkadaşlarımızla biz bu ülke için çok önemli bir gelecek taşıyoruz ifadelerini kullandı.



İki gün süren ve 10 oturumda gerçekleşen 2. OKÜ Kariyer Günleri kapsamında ilk gün Otomofis Yazılım’dan Yrd. Doç. Dr. Metin Özşahin, Türk Kızılayı Osmaniye Şube Müdürü İsmet İpek, Emergenerji & Bolte Makina’dan Genel Müdür Fevzi Kahraman, Genel Müdür Yardımcısı Ümit Toksoy, Osmaniye Belediyesi’nden İmar ve Şehircilik Müdürü İnşaat Mühendisi Gökhan Ateş ve Ziraat Bankası Adana Şube Müdürü Mesut Köşker sahnede deneyimlerini paylaşırken ikinci gün, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinden Fevzi Şişik, Habitat Derneği ‘Paramı Yönetebiliyorum’ master eğitmeni Envercan Yüksel, Yörük Süt’ten Dr. Oğuz Demirsoy, İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Destek Programları Yönetimi Sorumlusu Kadir Yılmaz ve Sosyal Konuk Yazar Ümit Ölmez sunumlarını yaparak deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.



OKÜ Genç Fikirler Kulübü öğrencileri her oturumların ardından sunumlarını gerçekleştirenlere çiçek ve Teşekkür Belgesi takdimini gerçekleştirirken 2. OKÜ Kariyer Günleri etkinliğine sponsor olanların hediye çekilişini de gerçekleştirerek hediyeleri öğrencilere takdim etti.



OKÜ Genç Fikirler Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinliğin her iki gününe öğrenciler yoğun katılım gösterdi.