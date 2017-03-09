OKÜ Kulübü'nden Sektörden Kampüse Başlıklı Program Düzenledi

Üniversitemiz Kulüplerinden IEEE OKÜ 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Sektörden Kampüse başlıklı programı ile kadınların iş hayatında karşılaştıkları sorunlar ve bunun yanı sıra erkeğin gözünden kadına bakış girişimci kadınlar konularında konuşuldu. Düzlenen programa başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk olmak üzere İİBF Dekanı Prof. Dr. Zeynep Türk Erzin Meslek Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Behçet Dündar MHP Osmaniye Kadın Kolları Başkanı Sema Ülkü Yücel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Üniversitemiz Amfisinde düzenlenen programda açılış konuşmasını IEEE OKÜ Kulübü Danışmanı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal Balıkçı yaptı. Balıkçı Programın öğrencilerimiz tarafından özel bir günde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek kadın mutluysa herkes mutludur. Programda emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür ederek sözlerini noktaladı. IEEE OKÜ Kulübünün daha önce gerçekleştirdiği programlarla hem şehrin hem de OKÜnün adının duyurulmasının amaçlandığını ifade eden IEEE Kulübü Başkanı Enerji Sistemleri Mühendisliği 4.sınıf öğrencisi Seren Dokuyucu Bizler kar amacı gütmeyen insanlık için bilimi geliştirmeyi teknolojik gelişmelere katkı sağlamayı kadınların iş dünyasındaki gücünü artırmayı hedefleyen global bir topluluğun üyesiyiz. İlkelerimizden şaşmadan Üniversitemizde sadece teorik eğitim alarak mühendis işletmeci girişimci olunmayacağına dikkat çekmek istedik. Sınırları olan yerlerde sınırsız yaşayıp ve ilerlemeyi hedefliyoruz. Sınırlarımızı gösterenlere tek cevabımız sınırlarımız hayallerimizdir.dedi. IEEE OKÜ Kulübü WE Komitesi Başkanı Gıda Mühendisliği 4. Sınıf Sümeyye Gökalpin kulübün ne anlama geldiğini ifade ettiği konuşmasının ardından gün boyu düzenlenen programda Keskiner Gıda Dağıtımdan Birgül Keskiner Girişimci BeyinlerNeva Tur Kurucusu Belgin Özçelik İşte Kadın MBA Kurumsal Yönetim Danışmanı Oktay Orel 20 Faklı Açıdan Türkiyede Kadın Olmak Arer Enerji ve Çevre Sistemleri A.Ş. Proje Yöneticisi Erbay Ersoy Erkeğin Gözünden Sektörde Kadın ve Kalander BrandPeople Solution YKBden Oya Kalender Bir Kadın Bir Hayat başlıklı sunumları gerçekleştirdi. Sunumlarını gerçekleştiren Birgül Keskiner Belgin Özçelik Oktay Orel Erbay Ersoy ve Oya Kalendere Teşekkür Belgelerinin takdiminin yanı sıra TEMA Vakfı aracılığı ile konuklar adına ağaç dikildi.