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Dün 17:58 TSİ- Osmaniye

İmam hatip ortaokulunda deprem tatbikatı

Osmaniye Merkez Cahit Zarifoğlu İmam-Hatip Ortaokulu'nda 'Doğal Afet' konulu eğitim ve deprem tatbikatı düzenlendi.

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Osmaniye Merkez Cahit Zarifoğlu İmam-Hatip Ortaokulu'nda, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından 'Doğal Afet' konulu eğitim ve deprem tatbikatı düzenlendi. Eğitim seminerinde, öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirleri, hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağı, aile afet planlarının nasıl olması gerektiği, İlde ve ülkede meydana gelen afet türleri hakkında uygulamalı bilgiler verildikten sonra deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitim ve tatbikatla ilgili açıklama yapan AFAD Osmaniye İl Müdürü Serhat Bulut yaptığı açıklamada, "Osmaniye'yi olası bir afete hazır hale getirme gayesiyle çıktığımız bu yolda, 'Afete Hazır Osmaniye' projesi etkinlikleri çerçevesinde eğitim ve tatbikatlarımızın bir parçası olarak bugün Cahit Zarifoğlu İmam-Hatip Ortaokulu’ndayız. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde ilimizde Toprakkale merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Allah korusun daha büyük bir deprem de olabilirdi ki hamdolsun zarar görmeden atlattığımız bir deprem yaşadık. Fakat bu her an büyük bir depremle karşılaşma ihtimalini azaltmıyor. Bundan dolayı vatandaşlarımızın afetler konusunda ve özellikle deprem konusunda bilinçlenmesi için Osmaniye AFAD olarak büyük bir özveri ile çalışıyoruz ve de çalışmaya devam edeceğiz. Eğitim ve tatbikatlarımız devam edecektir." diye konuştu. Eğitim seminerinin ardından öğrenciler, çalınan ilk siren ile sınıflarda sıra altında kendilerini alırken, ikinci kez çalınan siren ile binalardan tahliye olup toplanma alanına güvenli bir şekilde ulaştılar.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:58 TSİ - Osmaniye 25 Okunma

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