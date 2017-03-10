Hasanbeyli Örnek Bir Mesire Alanına Kavuşuyor

Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçe Belediye Başkanı Alparslan Koca, Osmaniye’ye örnek bir proje ile Hasanbeyli’ye mesire alanı kazandırmak için ilk çalışmaların başladığını söyledi. Başkan Koca, Aylardır süren İlçemizde örnek bir piknik ve mesire alanı yapma isteğimiz sonunda projemizin onaylanmasının ardından İlk kazmayı vurduk ve Hasanbeyli’de bir ilk Osmaniye İlinde de örnek bir proje olacak. Devlet Bahçeli Piknik ve Mesire alanı projemize başladık. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sn. Valimiz Kerem Al Bey ve DOĞAKA yetkililerine bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim.” Dedi. Koca, “Piknik ve mesire alanında Allahın izniyle sona gelindiğinde güzel ilçemiz in gelişmesi ve örnek bir ilçe yolunda devam etmesi adına elimden gelenin fazlasını yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. En başında da dediğimiz gibi biz hizmet için geliyoruz dedik.” İfadelerini kullandı.