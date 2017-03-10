Osmaniye’ye bir dizi program ve ziyaretler için gelen Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Osmaniye Belediyesini ziyaret etti. Bakan Çelik’i belediye hizmet binası girişinde karşılayan Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye’ye gelişlerinden ve Belediye’yi ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik yaptığı konuşmada; “Osmaniye’ye eser kazandırılması ve Osmaniye için fayda üretilmesi konusunda belediye başkanımızın ortak akılı devreye sokması, belediye meclis üyeleri ile birlikte uzlaşma içerisinde hareket ederek Osmaniye’ye fayda sağlaması, şehrin barışını koruması bu şehirde eserler üretme bakımından kendilerini tebrik ediyoruz.

Osmaniye giderek daha çok güzelleşen daha doğru açılımlar yapan bir şehir. Yerel yönetimlerin merkezi hükümetten gelen desteklerin şehir halkı için doğru bir şekilde kullanılması çok daha kıymetli sonuçlar doğurabiliyor. Biz Osmaniye’de bunun halkımızın faydası için belediyenin kendi imkanlarının bütün Osmaniye halkı için doğru bir şekilde kullanılmasına yönelik politikalarından dolayı değerli belediye başkanımızı tebrik ediyoruz. Osmaniyeliler daha iyi hizmetlere kavuşsun diye birlikte çalışmalara devam edeceğiz.

15 temmuzda fetö terör örgütünün darbe girişimi karşısında terörle mücadele konusunda bu şehir büyük fedakarlık gösterdi. Şehitler ve gaziler konusunda Osmaniye en önde gelenlerden bir tanesi. Şehitler gaziler söz konusu olduğunda bütün milletimizin fertleri bütün siyasetçilerimiz aynı duyarlılık içerisinde hareket ediyorlar. Bu çok memnuniyet verici. Dolayısıyla çalışmalarını takdir ettiğimiz böyle bir belediyede bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz.”dedi.

Şeref defterini imzalayan Bakan Ömer Çelik’e Belediye Başkanı Kadir Kara hediye takdim etti.