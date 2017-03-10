Bakan Ömer Çelik, Osmaniye'de STK'larla buluştu

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik,Türk halkının kimseden demokrasi dersi almaya ihtiyacının olmadığını belirterek, "Demokrasi dersinin alınması gereken yerdin Türkiye Cumhuriyeti." dedi. Bakan Çelik, Cebelibereket Kültür Merkezi'ndeki köy ve mahalle muhtarları ile yaptığı toplantının ardından, Gala Tesislerinde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

"SİYASİ KIRILGANLIKLAR, RAKİP ÜLKELERİN HER ZAMAN İŞİNE GELDİ"

Bakan Çelik konuşmasında, tarihsel olarak pek çok ülkenin diğerine rekabetinin olduğunu belirterek, "Türkiye bu rekabet içerisinde öne geçtikçe, ekonomik ve demokratik performansını arttırdıkça, tarihsel olarak rakibimiz olan ülkeler kendileri açısından rahatsız oldular ve bunu bir meydan okuma olarak gördüler. Türkiye'nin içerisinde aslında olan bazı olayları Türkiye'nin içinde olmuş gibi düşünmeyin. Yani Ak Partiye kapatma davası açılmasının sadece Türkiye'nin iç dinamikleri ile gerçekleşmiş bir olay gibi görmeyin. Yada 27 nisanda geçmişte Ak Partiye bir muhtıra verilmeye çalışılmasını sadece Türkiye'nin içindeki dinamiklerle gerçekleşmiş olaylar gibi görmeyin. Türkiye'nin siyasi sisteminde kırılganlık yaratmak Türkiye'nin rakibi olan ülkelerin her zaman işine geldi. Bu fay hatlarından ilerleyerek bizi kendi içimize enerji akıtan, enerjimizi kendi içimizde tüketmeye odaklanan bir ülke haline getirmeye çalıştılar. Biz ne zaman ki dışarı baktıysak, ne zaman dışarıya doğru yöneldiysek Türkiye'yi hiç kimse tutamadı. Türkiye'nin büyüyen demokrasisinden, büyüyen ekonomik imkanlarından herkesin faydalandığı bir tablo ortaya çıkabildi. Bu tablonun da ortaya çıkmasında da milletimizin topyekun bu istikrarlı ortama Türkiye Cumhuriyeti'nin hedeflerine ulaşmasına verdiği destek mümkün olabildi." dedi.

'15 TEMUZ GECESİ DEMOKRASİ TARİHİNİ YENİDEN YAZDINIZ'

15 Temmuz gecesi halkın demokrasi tarihini yeniden yazdığını ifade eden Bakan Çelik,"Tarihteki, bütün diktatörlerin, ortak özelliğinin halklarına karşı tankların, duvarların arkasına saklandığını belirten Çelik, "Çok geçmiş yıllardan beri, bugünde kullanılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız için, ahlak dışı bir şekilde diktatör ifadesi. Bu kavram bizim topraklarımızda çıkmadı. Bir takım, bizim ülkemizdeki bazı siyasiler, yada bazı entelektüeller bunu dile getiriyorlar ama bu Türkiye'de çıkmadı. Rakibimiz olan ülkelerde, Türkiye'nin o rekabette kendilerini geçmeye başladığını görünce bu tip kara propagandalara başladılar. benim onlara vereceğim cevap şudur, ben siyaset bilimciyim ve diktatörün ne olduğunu çok iyi bilirim. Dünyadaki bütün diktatörlerin, tarihteki bütün diktatörlerin ortak bir özelliği vardır. Onlar halklarına karşı tankların, duvarların arkasına saklanırlar. Ama sizin diktatör dediğiniz bizim Cumhurbaşkanımız 15 temmuz gecesi, savaş uçaklarına, o ölüm kusan tanklara karşı halkıyla beraber yürüdü, onlara karşı çıktı ve 15 temmuz gecesi hep beraber bu demokrasi tarihini yeniden yazdınız. Türk halkının kimseden demokrasi dersi almaya ihtiyacı yoktur. Demokrasi dersinin alınması gereken yerdin Türkiye Cumhuriyeti. O gün iki yüzyıllık demokrasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. " diye konuştu.

'REJİM DEĞİŞİKLİĞİ CUMHURİYETİN İÇERİSİNDEN CUMHUR'U ÇALMAKTIR'

Bakan Çelik, bugünlerde çok fazla rejim değişikliğinden bahsedildiğini ifade ederek, "Türkiye'de halk, devlet yönetimine daha çok otorite koydukça, halkın yetkisi arttıkça Türkiye'nin demokrasisi, ekonomisi güçlendi. Halkın yetkisinin zayıfladığı, iradesinin gasp edildiği durumlarda ise Türkiye'nin demokrasisi de ekonomisi de zayıfladı. Yani rejimin esası Cumhuriyettir, Cumhurun esası Cumhurdur. Rejim değişikliği Cumhuriyetin içerisinden Cumhur'u çalmaktır. Cumhuriyetin içerisinde Cumhurun yetkisi azaltılıyorsa rejim değişikliği odur. Bugünlerde çok fazla rejim değişikliğinden bahsediyorlar ama bahsettikleri şeyin ne olduğunu bilmiyorlar. Türkiye'nin demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olması rejimidir. Biz Cumhuriyet'e sahibiz ve bununla hiç kimsenin problemi yok. Ama 27 mayıs darbesini destekleyenler bilsinler ki 27 mayıs darbesi bir rejim değişikliğidir. 12 eylül'ü destekleyenler bilsinler ki 12 eylül, 28 şubat bir rejim değişliğidir. Fettullahçı terör örgütünün darbe girişimi hem devletimize karşı bir işgal girişimi hem de Türkiye'ye sapık bir dini ideolojiyi resmi ideoloji haline getirmek şeklinde bir rejim değişikliğidir. Dolayısıyla rejim değişikliği Cumhurun iradesinin gasp edilmesidir. 16 nisanda inşallah hayata geçecek sistemle ilgili olarak rejim değişikliğinden bahsediyor bazı siyasi partiler. Esas onlar geçmişte bu rejim değişikliğini desteklediler. Bugün güçlü bir şekilde Cumhurun yetkilerinin artmasına, kuvvetlenmesine destek vermek lazım. Gördük ki Türkiye'nin demokrasisini de büyüten Cumhurdur, ekonomisini de büyütülen Cumhurdur, Türkiye'de 15 temmuzda gerçekleştirilmeye çalışılan Fettullahçı terör örgütüne karşı gerçek iradeyi koyanda Cumhurun ta kendisidir. Dolayısıyla milletten başka dayanağımız yoktur." diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE