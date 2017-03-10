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Dün 22:05 TSİ- Osmaniye

"Nohut eken sağlık biçer" projesinde eğitimler başladı

Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesinde, "Nohut eken sağlık biçer" projesinde eğitimlere başlandı.

İlçe Tarım Müdürü Veyis Tuncer, 2016 yılı proje faaliyetleri kapsamında "Nohut Eken Sağlık Biçer Projesi" hazırlanarak Bakanlığa sunulduğunu ve 2017 yılında uygulanmaya başlanarak, 2018 ve 2019 yıllarında da devam edeceğini söyledi. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile işbirliğinde yürütülen projenin toplam bütçesinin 78 bin lira olduğunu ve bakanlığın yüzde 100 hibesi ile uygulandığını belirten Tuncer, "İlimiz ekolojik koşullarına uyum sağlayabilecek tescilli nohut çeşitlerimizin çiftçi koşullarında demonstrasyonlarının kurulması ile uygulamaya konulan projede çiftçi eğitimleri de başlamıştır. 3 Mart 2017 - 17 Mart 2017 tarihleri arasında 11 gün süreli olarak açılan "Nohut ve Mercimek Yetiştiriciliği" Kursu Hasanbeyli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürütülmektedir. Kursta Hasanbeyli ilçemizde nohut yetiştiriciliği ile ilgilenen 10 üreticimiz eğitim görmektedir. Eğitimlerde nohutta bölgeye uygun çeşitler ve özellikleri, ekim zamanı, ekim yöntemleri, hastalık ve zararlılar, mücadele yöntemleri, gübreleme, kültürel önlemler, bakım konularında konusunda uzman personellerimizce görsel destekli ve uygulamalı eğitimler başlamıştır.Proje kapsamında ekilen nohutların gelişim durumunun da oldukça iyi olduğu gözlendi." dedi.

İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye)

Dün 22:05 TSİ - Osmaniye 17 Okunma

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