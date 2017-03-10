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Dün 22:07 TSİ- Osmaniye

Okullar arası badminton heyecanı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar Badminton Müsabakaları sona erdi

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2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Badminton Yıldız Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları Okullar kampusu Spor Salonunda gerçekleşti. Müsabakalara18 okuldan 90 sporcu katıldı.Yıldız Erkeklerde birinci Düziçi İrfanlı Ortaokulu, Düziçi, ikinci Özel Kadirli Detay Ortaokulu, üçüncü Özel Bilge Atabey Ortaokulu ve dördüncü Merkez Dedekorkut Ortaokulu oldu. Yıldız Kızlarda ise Toprakkale Dağıstan Ortaokulu, ikinci Düziçi İrfanlı Ortaokulu ve üçüncü Merkez Dedekorkut Ortaokulu oldu. Final maçlarının ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Milli Eğitim Şube Müdürü Saffet Sarıdağ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürü Ali Kaynar, Proje Koordinasyon Şube Müdürü Sinan Temurtaş ve beden eğitim öğretmenleri tarafından ödülleri verildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 22:07 TSİ - Osmaniye 21 Okunma

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Okullar arası badminton heyecanı mask

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