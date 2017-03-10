Çelik: Bu coğrafyanın tabusunu peşkeş çekmek istediler

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bir devletin işkal edilmesi ile ilgili ve değerleri milletin değerlerine benzeyen, bu milletin çeşitli imkanlarıyla belirli bir yere gelmiş insanlar, yönetimi ele geçirmek istemediler sadece, bu devletin tapusunu bir yabancı güce vermek istediler, onlara peşkeş çekmek istediler." dedi. Bakan Çelik, Bahçe İlçesi'ndeki halka hitabının ardından Osmaniye'de Cebelibereket Kültür Merkezi'nde köy ve Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi.

AVRUPANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE FANATİK BİR TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI VAR

15 Temmuz'da Fettullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin öncekilerden farklı olduğunu kaydeden Bakan Çelik, "Öncekiler rejim değiştirmeye çalışırken, bu top yekun devletimizin işgal edilmesi anlamına geliyor. Ben Avrupa Birliği Bakanıyım ve Avrupa'nın her tarafında siyasilerle ve çeşitli odaklarla görüşmeler yapıyorum. Çok enteresan bir tabloyla karşılaşıyorum. Bir çok yerde bakıyorum, Türkiye'yi eleştirenler vardır sevenler vardır, bu normaldir. Bu her ülke için geçerlidir ve bide sevdiklerimiz vardır eleştirdiklerimiz vardır. Fakat bazı yerler var ki hiç anlayamadığım bir şekilde, hiç bir çıkarları olmadığı halde Avrupa'nın çeşitli yerlerinde fanatik bir şekilde Türkiye düşmanlığı var. Bazı gazeteler, yazarlar ve bazı örgütler bu şekildeler. Bakıyorum hepsinin için de ya bu Fetullahçı terör örgütünün unsurları var yada onların finansmanları var." dedi.BU

COĞRAFYANIN TAPUSU BİZİM MİLLETİMİZE AİTTİR

Türk milletinin ilk defa içerden gelen bir saldırıyla karşıya geldiğini kaydeden Çelik, "Bu millet her zaman dışarıdan gelebilecek saldırıya kamidir, ama ilk defa içinden bir saldırı oldu. Bir devletin işkal edilmesi ile ilgili ve değerleri milletin değerlerine benzeyen, bu milletin çeşitli imkanlarıyla belirli bir yere gelmiş insanlar, çok açık ve net söylüyorum, yönetimi ele geçirmek istemediler sadece, bu devletin tapusunu bir yabancı güce vermek istediler, onlara peşkeş çekmek istediler. Rejim değişikliğinin olması başka bir şeydir, hükümetin değişmesi, hükümetin yıkılması başka bir şeydir ama sadece mesele hükümet meselesi değildi. Bu coğrafyanın tapusu bizim milletimize aittir ve bu tapunun bedeli bir kere değil, defalarca ödenmiştir. Bu tapuda gözü olan çok kimse vardır fakat hiç kimse bu milletin ödediği bedeli ödemeye cesaret edemediği için, o bedeli ödeyecek kudreti olmadığı için bu milletin tapusu üzerinde pek çok söz söylese de bu milletin tapusu üzerine her hangi bir zihniyetlik veya mülkiyet hakkı da ilan edememektedir. Ama ilk defa bu Fetullahçı Terör Örgütü bu coğrafyanın tapusunu bu milletten almak istedi, kayıtsız şartsız egemenliğin kendisine ait olduğu milletten bu egemenliği alıp bir yabancı güve peşkeş çekmek istediler. Başımıza pek çok felaket gelmiştir, pek çok yabancı güçle geçmişte başımız belaya girmiştir ama bu fetullahçı terör örgütü kadar, bu coğrafyaya ve insanına bu deflete Türkiye Cumhuriyetine düşman olan başka bir unsur görülmemiştir." dedi.

DARBE GÜNÜ TÜRKİYE'DE KOALİSYON OLSAYDI...

16 nisanda hayata geçecek düzenleme ile Türkiye'deki siyasi krizlere son verileceğini kaydeden Çelik, "Şunu unutmayın, 15 Temmuz gecesi Türkiye'de bir koalisyon olsaydı ne olurdu?, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir ayrılık olsaydı ne olurdu. O gece valilerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı şerefli mensupları, Mehmetçiğimiz, kahraman polislerimiz, başsavcılarımız, her ilde bu darbecilere karşı kahramanca mücadele verdiler. Ama bir koalisyon olsaydı, diyelim ki adalet bakanı ile içişleri bakanı farklı partilerden olsaydı, darbeye karşı alınacak tedbirle veya darbeye karşı yaklaşım kon usunda fikir ayrılığı olsaydı biz bu darbeyi engellemekte çok zorlanırdık. O gece herkes ne yapacağını biliyordu. Ordunun içerisinden çıkmış o teröristlere karşı askerimiz, polisimiz ne yapacağını biliyordu, Valiler, Emniyet Müdürlerimiz işin başındaydı, herkes görevini yaptı. Ama en büyük güç vatandaşlarımızdı, herkes meydanlardaydı. Ama o gün yönetimde bir çatlak olsaydı bu darbeyi önlemekte zorlanırdık. O gün milletin büyük fedakarlığı sayesinde, şehitlerin ve gazilerimizin büyük fedakarlığı sayesinde bu darbe girişimine karşı koyduk. Ama esas olarak bunun yanı sıra yönetim sisteminin, gerek Ankara'da gerekse illerde tek bir çekirdek, tek bir ses olarak bu darbecilerin önünde çıkması bizim bunu 12 saatte kontrol altına almamızı sağladı. 12 saat içerisinde Türkiye normale dönmeye başladı. Başka yerlerde bir tane terör olayı olduğu zaman üç gün dört gün hava alanlarını kapatıyorlar, hayat normale dönemiyor. Biz herhangi bir devletin, milletin uğrayabileceği en büyük tehlikeyle karşı karşıya kaldık, en büyük saldırıya uğradık. Ona rağmen 12 saat içerisinde bunu kontrol altına alabildik. Bu istikrarın, Türkiye'de yönetimin modelinin ne kadar büyük bir getirisi olduğunu gösteren bir şeydir. O sebeple bunu hiç bir zaman unutmayalım." diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE