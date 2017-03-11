Başak Gazetesi
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Bugün 12:56 TSİ- Osmaniye

Mavi Optik'in sürprizleri sürüyor

Mavi Optik sosyal medya üzerinden sorduğu bir soruyu doğru bilen 16 kişiye gözlük hediye etti.

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Türkiye'nin belli bölgelerinde şubeleri bulunan ve patronu ise, Osmaniyeli Nuh Okur olan, Mavi Optik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, sosyal medya üzerinden BENİM EŞİMİN KAYNANASI, SENİN KAYNANANIN ANNESİ İSE, BEN SENİN NEYİNİM?”şeklindeki sorduğu soruya doğru cevap veren 10 kişiye gözlük hediye edeceğini duyurmuştu. Mavi Optik'in Osmaniyeli Sahibi Nuh Okur, sorduğu soruyu 16 kişinin doğru bildiğini ve kendisinin 10 kişiye hediye vereceğini taahhüt etmesine rağmen, doğru bilin 16 kişiye hediyelerini dün kargo ile adresi gelenlere yolladığını, gelmeyenlerin ise, en kısa sürede göndermesini istedi.

Kargo ile hediye gönderilen isimler şöyle: Zeliha Doğru Kutlubay,Halil Kutlubay, Veli Ergen, Mustafa Atak, Erhan Özmen, Gönül Özer, Ayşe Nur Çiyitoğlu, Gullu Soflu, Murat Karabal, Murat Abaylı

Bugün 12:56 TSİ - Osmaniye 84 Okunma

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