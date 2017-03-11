Milli sporcu, Powerlifting müsabakalarına iddialı hazırlanıyo

Osmaniye Milli Sporcu 30 yaşındaki Ufuk Yücetepe, 17 mart'ta Gürcista'nın Batum kentinde düzenlenecek olan ve güç sporu olarak bilinen 'Powerlifting' müsabakalarına iddialı hazırlanıyor. Uzun süredir vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini ve bu yarışmalara da yaklaşık 3 aydır sıkı bir şekilde hazırlandığını belirten Yücetepe, ilk defa katılacağı bu branştaki turnuvadan madalya ile kente dönmek istediğini ifade etti. Dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcuların yarışmalara çağrıldığını ve Türkiye'den de iki sporcunun katılacağını kaydeden Milli sporcu Yücetepe, dünyanın en güçlü iri kaslı sporcularının bu turnuvada olacağını söyledi. Profesyonel olarak da vücut geliştirme ve Kickboks sporuyla da ilgilendiğini kaydeden ve Osmaniye'de O2 Spor Salonunda çalışmalarını sürdürdüğü ve yarışmaya hazır olduğunu aktaran Yücetepe şöyle devam etti: "Powerlifting; body building'in en fazla ağırlığı kaldırma şeklindeki versiyonudur. Amerika'da ve Avrupa'da oldukça fazla miktarda müsabakaları düzenlenmektedir. Sıkletlerine göre yarışmacılar bench press, squat ve deadlift gibi hareketlerde en yüksek ağırlığı kaldırmaya çalışırlar. Yarışmalardaki hareketler, body buildingle neredeyse birebir benzerlik gösterse de, çalışma programları çok farklıdır. Genellikle yüksek kiloyla az tekrar çalışılır. Bunun yanı sıra patlayıcı kuvveti geliştirmek için hız çalışmaları da yapılır. Çalışma tarzı olarak, bodybuildinge sadece yapılan temel hareketler acısından benzer. Diğer açılardan tamamıyla farklıdır. Amaç, merkezi sinir sistemini sonuna kadar zorlamadan ayni kas grubunu haftada 2-3 kez gibi bir sıklıkta yüksek ağırlıkla çalıştırarak güç kazanmaktır. Ancak tabii ki, bir yandan fayda olarak kaslar da neredeyse body buildingde olduğu kadar gelişir . Maksimumlarını kaldırırken sporcular bayılabilir, kusabilir ve hatta kan tükürebilir. herkesin harcı bu spora uygun değildir." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE