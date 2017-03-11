Şair İpek, ilk şiir kitabını tanıttı

Şair İpek'in Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nde ki(OGC) tanıtım toplantısına çok sayıda davetli karılırken, 100 sayfa dan oluşan kitabın içerisinde 96 şiirin olduğu belirtildi.

OGC Başkanı İsrafil Avcı, son günlerde cemiyette 3 ayrı kitap tanıtımının yapıldığını, bu bağlamda herkese kapılarını açık olduğunu belirterek, "Bu da Osmaniye’nin bu alandaki zenginliğini gösteriyor. Ben sayın Ahmet İpek’i tebrik ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

Yeni şiir kitabının OGC'de tanıtımının yapılması için kendisini kabul eden OGC Başkanı İsrafil Avcı’ya teşekkür eden Şair Ahmet İpek, 1954 yılında Osmaniye'de doğduğunu, şiir yazmaya 1967 yılında başladığını ve şiir yazmayı çok sevdiğini söyledi. İlk şiir kitabını çıkartmada kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

İpek, "Şiirlerimin kitap haline getirilmesi için emeği geçenGazeteci Bahri Çolpan'a da ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.Konuşmaların ardından 1967 yılında yazdığı ilk şiirini okuyan Ahmet İpek, daha sonra toplantıya katılanlara yeni şiir kitabını imzalayarak hediye etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE