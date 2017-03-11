Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 23:52 TSİ- Osmaniye

Cemal Paşa Mahallesinde Asfalt Yol Atağı

Kadirli Belediyesi tarafından Cemal Paşa Mahallesinde asfalt yol çalışmaları başladı.

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, 2017 yılı içerisinde 50 km sıcak asfalt yol yapacaklarını söyleyerek şunları kaydetti;

“ Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Cemal Paşa Mahallesi Şehitler Caddesinde sıcak asfalt yol çalışması tamamlandı. Sülemiş Yolundan Ağız ve Diş Hastanesine giden yol üzerinde başlattığımız asfalt yol çalışmalarımız devam ediyor. Hava şartları el verdikçe yol çalışmalarımız devam edecek. 15 cadde 20 mahalle ve Sokaklarımızda yapılacak olan yol çalışmalarımızın tamamlanması ile yol sıkıntısı kalmayacak. Öncelik arz eden sokak ve caddelerimiz program dahilinde yapılacak. Vatandaşlarımız biraz sabırlı olmalarını istiyoruz” dedi.

Dün 23:52 TSİ - Osmaniye 16 Okunma

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