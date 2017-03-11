Demokrasi ve ifade özgürlüğü adı altında teröristleri ülkelerinde barındıranların gerçek yüzünün ortaya çıktığını vurgulayan Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Hollanda makamlarının, Türk toplumu üyelerinin yapacağı barışçıl bir toplantıyı kamu düzeninin bozulabileceği gibi sudan bir bahaneyle engellemek istemesinin aciz ve korkak bir tutumun göstergesi olduğunu söyledi. Hollanda ile diplomatik ilişkilerin 405 yıldır kesintisiz sürdüğünü de belirten Durmuşoğlu, "Dost ve müttefik Türkiye'ye yapılanlar kabul edilemez; yurtdışındaki vatandaşlarımızla aramızdaki hukuki, insani ve gönül bağını hiçbir güç koparamayacaktır." dedi.
Dün 23:56 TSİ- Osmaniye
Durmuşoğlu'dan Hollanda'ya Sert Tepki
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Hollanda'nın engellemeleriyle ilgili sert bir açıklama yaptı.
Dün 23:56 TSİ - Osmaniye 26 Okunma
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