Ankara'daki Osmaniyeliler'in Başkanı Yine Talip Ersoy Oldu

Osmaniyeliler Derneği Genel BaşkanıTalip Ersoy, kongrede şu değerlendirmeleri yaptı: "Osmaniyeliler Derneği (ODER) olarak Olağan Genel Kurulumuzu 12 Mart 2017 tarihinde saat: 14:00 de Ankara daki dernek binamızda gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 29 Mart 2015 tarihinden beri gönüllülük esası ile devam ettirdiğimiz dernek çalışmalarımız yönetim kurulundaki arkadaşlarımın, değerli üyelerimiz ve hemşehrilerimizin sonsuz desteği ile bu gün ki noktaya geldik. Bizden önceki dönem derneğimizde yöneticilik yapmış değerli kurucu üyelerimize, yönetim kurulu başkanlarına ve üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onlar o dönemin şartlarında yapabileceklerinin en iyisini yaparak bayrağı bize teslim ettiler. Bizde sizlerin ve yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımın destekleri ile derneğimizin etki alanını çok ciddi anlamda yükselterek, bölgesel anlamda itibar edilen bir sivil toplum kuruluşu haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Olağangenel kurulumuzda bizzat katılımda bulunan, telefon, telgraf ve sosyal medya mesajları ile bizleri yalnız bırakmayan ve kongremizin aile ortamında geçmesinde emeği geçen ve derneğimizdeki birlik ve beraberliği benimseyen, bu amaçlara göre hareket eden herkese sonsuz saygılarımla beraber teşekkürlerimi şahısım ve yönetim kurulum adına sunuyorum." YÖNETİM KURULU ASİL 1- Talip ERSOY (Başkan) 2- Aslı NACAR 3- Özlem SÖYLEYİCİ 4- Yunus Emre ÜNAL 5- Ömer ÖZBEY 6- Gökhan BOZAN 7- Hacı Muhammet TERZİ YÖNETİM KURULU YEDEK 1- Murat TAN 2- Teyfik GÖK 3- Kaan ÖZKAN 4- Halit GÜSAL 5- Ekrem GÜRBÜZ 6- Ahmet KELEŞ 7- Şenel Çanga HÖKE DENETİM KURULU ASİL 1- Tahir DİNGİL (Başkan) 2- İbrahim Ethem YİĞİT 3- İsmail TEKE DENETİM KURULU YEDEK 1- Mert KUMCU 2- Hakan AKBÖRK 3- Gökçe KARALEZLİ