Başak Gazetesi
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Dün 16:00 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'deki şüpheli valiz polisi böyle alarma geçirdi

Trafonun yanına bırakılan şüpheli valiz güvenlik kamerasına yakalandı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Osmaniye'de polisi alarma geçiren şüphelinin, çekçek tekerlekli valizini bir elektrik trafosu panosunun yanına bırakma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Alibeyli Mahallesi Akyar Caddesindeki kaldırım üzerinde bulunan elektrik trafosu yanındaki sahipsiz valizi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, şüpheli çantanın bulunduğu yolu çift yönlü trafiğe kapatarak çevreyi güvenlik şeridi ile kapatırken, TEDAŞ ekiplerine de bilgi verildi. Şüpheli valiz, bomba imha ekibinin çalışmasının ve polis aracından yapılan "kontrollü patlama yapılacaktır" anonsunun ardından fünyeyle patlatıldı. Yapılan incelemede çantanın boş olduğu belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASININ KAYDETTİĞİ İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Osmaniye emniyetini alarma geçiren valizin, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen şüpheliler ise polis tarafından aranıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis görüntülere ulaştı. Görüntülere göre, önden gelen kişi bir eliyle yüzünü kapatarak elektrik panosunu işaret ederken, arkadan gelen şahısta çekçek tekerlekli valizi bırakarak uzaklaşıyorlar.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 16:00 TSİ - Osmaniye 142 Okunma

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