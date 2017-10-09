II Uluslararası Türk Dünyası Belgesel Film Festivali hakkında benim izlenimim

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafindan II Uluslararası Türk Dünyası Belgesel Film Festivali düzenlenmiştir. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun asıl amacı, Türk soylu ülkelerle işbirliği kurarak Türk Dünyası’nın kültürel değerlerini tanıtmak, yaygınlaşmasını teşvik etmek ve bilgi alışverişinde bulunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve diğer Türk soylu memleketlerdeki 8 üniversite ile birlikte işbirliği projesine imza atmış bulunmaktadır.

27-30 eylül 2017 tarihlerinde İstanbul üniversitesi salonlarında gerçekleşti. Bu etkinlik için ben, Kazakistan’daki resmi temsilcisi, danışmanı, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu üyesi olarak, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Fakültesinin 2-kurs ogrencisi Elnur Jolaman ve Türk Halkları Medeniyet Vakfı’nın Başkanı, Ahmet Dağduran davet edildik.

II Uluslararası Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinin açılışı 28 eylül 2017 tarihlerinde İstanbul üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Büyük saloninda gerçekleşti. Festivalinin temel konusu: türki kültürü ve türki dünya görüşü. Gösterimlerde 12 Türki ulkeleri katıldı. Onun içinde Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Makedonya, Başkurtstan, Tatarstan, Yakutstan ve diğerleri. Festivalde Türkmenistannin ünlü yönetmeni, tanınmış «Сamal’ın Ağacı», «Gelin» «Mankurt» filmlerinin rejisseri Hocakulu Narliyevile, Azerbaycannin ünlü yönetmeni, professor merhume Tevfik Ismailovtin eşi Seyide Ismailova hanimle tanışıp çok mutlu oldum. Festival açılışında Tevfik Ismailovtin «Maystro» belgesel filmi göstürüldü.

Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinin sonu, ödül kazananları İstanbul Ünivrsitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonunda 30.09.2017 tarihlerde gerçekleşti.

Ayrıca zengin türk mutfagin tattık, büyük ve esrarengiz şehir İstanbul manzaralarına gezme yaptık. Türk Dünyasının müzesı TopKapı Sarayin gördük.

II Uluslararası Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinin gelecek programı:

КKTC (Gazimağusa), Azerbaycan (Bakü), Türkiye (Niğde), Kazakistan (Almatı), Kırgızistan (Bişkek), Türkiye (Gaziantep), Makedonya (Üsküp).

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu, 26-27 ekim 2017 tarihlerinde II Uluslararası Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin Almatı gösterimleri

El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi’nde gerçekleştirmecek.

II Uluslararası Türk Dünyası Belgesel Film Festivali için Almatı’ya festival yöneticileri, gazeteciler ile film yönetmenleri, ORT, TRT (Аnkara), MERCAM TV (Аdıyaman), Genç TV (КKTC) televizyonu temsilcileri gelecektir.

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali yüksek düzeyde düzenlenmiştir.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demire, yürütme kuruluna büyük başarılar dilerim ve teşekkür etmek istiyorum!

Doç.Dr. Safura Böribayeva

El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Fakültesi, Almatı/Kazakistan