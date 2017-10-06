İŞKUR’dan 30 kişiye fabrikada iş

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Osmaniye İl Müdürlüğü ile İMC Galvaniz Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan sözleşme ile 30 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında istihdam edildi. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren birçok işyerinin personel ihtiyacı karşılayan İŞKUR İl Müdürlüğü, personel istihdamına bir yenisini daha ekledi. İMC Galvaniz Tel Sanayi isimli işyerine 30 kişilik istihdam gerçekleştiren İŞKUR İl Müdürlüğü, yaptığı kurs ve programlar ile Osmaniye’deki işsizlik sorunu ile mücadelesine devam ediyor. İl Müdürlüğü binası toplantı salonunda gerçekleştirilen işçi seçme toplantısında İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, “İşsiz kardeşlerimize ekmek kapısı bulma yolunda üstün gayretlerimiz devam etmektedir. Bu gayretlerimiz sonucunda işe yerleştirmelere bir yenisi daha eklemiş olmak İŞKUR ailesi olarak bizleri ziyadesi ile memnun etmektedir. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İMC Galvaniz Tel San. ve Tic. A.Ş. adlı işyeri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda İşbaşı Eğitim Programı marifeti ile 30 kişilik istihdam gerçekleştirdik. Toplam 6 aylık yapılan program ile gerçekleştirilen işe yerleştirme ile galvanizci ve tel çekme mesleklerinde çalışacak olan kişilerin ilk üç ay asgari ücret üzerinden maaşları ile birlikte sağlık sigortaları kurumuz tarafından karşılanacak olup kalan üç ayda ise işyeri tarafından karşılanacaktır. İŞKUR olarak yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz istihdamlarda önceliğimiz daimi istihdamın sağlanmasıdır. Biz İŞKUR olarak işçi kardeşlerimizden öncelikle işyerlerinde özveri ile çalışmalarını, işverenlerden ise işçi haklarını gözetmeleri konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi hususunu tavsiye ve temenni ediyoruz. Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak işçi işveren arasında uyum sağlanması ve uygun işe uygun personel anlayışı ile istihdamlarımıza devam edeceğiz.” dedi.