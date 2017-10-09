Jandarma aranan 36 kişiyi yol kontrolünde yakaladı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, eylül ayında yapılan çalışmalarda aranan 36 kişi yol kontrolünde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada eylül ayında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Buna göre, yol kontrolü ve aramalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 36 kişinin gözaltına alındı. Bu kişilerin 6’sı tutuklanırken, ayrıca meydana gelen olaylarda; 3 tabanca, kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 3 gram eroin, 21 bin 460 litre akaryakıt ile 18 bin 310 paket sigara ele geçirilerek adli makamlara teslim edildiği belirtildi.

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE