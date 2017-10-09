Kurtlar Vadisi oyuncuları şehit polis Doğan’ın ailesini ziyaret etti

‘KURTLAR Vadisi Vatan’ filminin tanıtımı için Osmaniye’ye gelen Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak, geçtiğimiz yıl 26 temmuz günü Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru 25 yaşındaki Tayfun Doğan’ın, ailesine taziye ziyaretinde bulundular. Park 328 AVM’de düzenlenen film gösteriminin ardından ünlü oyuncular, şehit Doğan’ın merkez Dumlupınar Mahallesi’ndeki ailesini ziyaret ederek, düzenlenen mevlit programı sonrasında şehit babası Yusuf Doğan ve yakınları ile görüşüp, taziyelerini ilettiler. Ziyarete İl emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Osmaniye Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı (OŞAD) Mahmut Kaplan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık’ta katıldı. Ziyaretin ardından ünlü oyuncular, dışarıda bekleyen mahalledeki hayranlarıyla selamlaştılar.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE