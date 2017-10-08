‘Kurtlar Vadisi Vatan’ oyuncuları Osmaniye’de

Kurtlar Vadisi Vatan filminin tanıtımı için Osmaniye’ye gelen Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak hayranlarıyla buluştu. Yönetmenliğini Serdar Akar’ın üstlendiği, 15 Temmuz’daki darbe girişimini ele alan filmin ünlü oyuncuları Park 328 Alıveriş Merkezi’nde sevenleriyle bir araya geldi. Filmin başrol oyuncusu, Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ve sevilen oyuncu Şaşmaz ve beraberindekilere alışveriş merkezine gelen hayranları yoğun ilgi gösterdi. İlgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şaşmaz, 14 yıldır her perşembe akşamı evlere misafir olduklarını belirterek, “Demlemiş olduğunuz çayları beraber yudumluyorduk. Kurtlar Vadisi vatan filmiyle de böyle gösterimler bahanesiyle sizlerle beraber olma fırsatını bulmuş olduk.” dedi. Diziye bir süre ara verildiğini belirten Şaşmaz, “İnşallah Kurtlar Vadisi vatan Filminin vizyonu bittikten sonra, şubat ayı gibi televizyonda da dizi olarak karşınızda olacağız. Kurtlar vadisi Vatan filmini yapma sebebini herkes biliyordur. Ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlar vardı, yapılmış planlar vardı. Ama unuttukları bir şey vardır. Bu milletlin iradesi ve Allah’ın en iyi plan yapıcı oluşu, o en iyi planı yaptı ve bütün planları bozdu. Bu sebeple o gece itibariyle, 15 temmuz gecesi itibariyle, gazilerimize sıhhatler, şehitlerimize rahmetler diliyorum. Siz vatan evlatları onlar gibi bu göreve hazır olduğunuzu da biliyorum. Biz elimizden geleni yaptık. O gün darbe girişimi gerçekleşmiş olsaydı, bu gün yaşamış olduğumuz Kuzey Iraktaki sınırımızda yaşadığımız sıkıntıları yaşamış olacağımızı Kurtlar Vadisi Vatan filminde gösterdik.” dedi. Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak’ta kısa birer konuşma yaparak hayranlarına teşekkür ettiler. Buluşmanın ardından program, Kurtlar Vadisi Vatan filminin gösterimiyle devam etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE