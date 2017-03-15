Merhaba kıymetli okurlar,

Erzin’i içinde yaşayan insanlardan daha iyi bilen biriyim ben. Ömrümün yarısı Erzin-Burnaz, diğer yarısı ise, Osmaniye’de geçti. Erzin’de kimin ne olduğunu, kimin fikirlerinde samimi, kimin değil, ben hepsini bilirim. Çünkü Erzinlilerin çoğunu yakından tanırım.

Erzin’in Osmaniye’ye bağlanma serüveni asıl 1996 yılında Osmaniye’nin il olma sürecinde başladı. O zaman ben çok söyledim, gelin Osmaniye’ye bağlanın, Erzin tek kurtuluşu Osmaniye dedim, ama maalesef dinletemedim. Zamanın Erzin Belediye Başkanı Kazım Ertaç, sıcak bakmadı ve o defterde kapandı gitti.

Hatay’ın Büyük Şehir olmasının ardından, Erzin Belediyesi’nin bir çok işlerini HBB yapmaya başladı ve bundan dolayı da, mevcut Belediye Başkanı Kasım Şimşek’te bazı sıkıntılar oluştu. Yani Erzin Belediye başkanı ben miyim, yoksa HBB Başkanı Lütfi Savaş mı, kompleksine kapıldı. Tabi Kasım beyin başkanlığını yapmak için en rahat ortam, Erzin’in Osmaniye bağlanıp, Belediye’nin bütçesini ve her birimini kendi kontrolü altına almak için en uygun yol Erzin’in Osmaniye’ye bağlanmasıydı. Hemen Kasım beyin isteği ile bir platform oluşturuldu. Çalışmalar başladı. Muhtarlar imza topladı. Bir grup Osmaniye ile diyalogunu iyi tutmak için kentimizi mesken tuttu.

Tabi Erzinlilerin unuttuğu bir şey vardı. Osmaniye’de Erzin için lobi oluşturacak bir Allah kulu yoktu. Bende o heyetin içindeki gereksiz insanları görünce bir kenara çekildim kaldım.

Erzin’in Osmaniye’ye bağlanması için burada kesinlikle güçlü bir lobisinin oluşması lazım. Bunun içinde ben her türlü çalışmaya hazırım. Erzin’den inandığım- güvendiğim sağlam bir heyet gelirse Erzin’in Osmaniye’ye bağlanması için çalışmaya hazırım. Çok zor o görevden de kesinlikle başarı ile çıkacağımıza inanıyorum. Yeter ki, Erzin samimi insanlarla gelsin. Gerisi çok kolay. Bizim Erzin’e olan ilgimiz ve aşkımız bugün değil, 25 yıl önceden başlar. Şimdi biz bir adım attık, bundan sonra ki, adımı Erzin’den bekliyoruz. Erzin, Osmaniye'ye bağlanmalı mı? Kesinlikle EVET..EVET..EVET..