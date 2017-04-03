Keşke güzel yaşayabilsek.

İçinde bulunduğumuz şartlar, hayatın acımasız davranışı,bizlere birbirine karşı saygısız ve tahammülsüz insanlar haline getiriyor. Halbuki mutlu olmak, kendimize karşı saygımızı yitirmemek en başta başkalarının haklarına saygılı olmayı gerektiriyor.

Yaşamın önümüze koyduğu şartlar çok karmaşık çok acımasız. Her insanın kendine ait bir inandığı, birde fikri var. Bazen kendi önceliklerimizi ön planda tutsak da zaman zaman kendimizi başkalarının yerine de koymamız gerekiyor. İnsanlarla empati kurmak bizi her zaman faziletli kılar insana değer katar yüceltir.iyiyi kötüyü kendi nefsimizde denemiş oluruz,hatta tecrübe böyle oluşur. Hepimizin birçok hataları olmuştur,çok kere kendimizi,yargılayıp pişman oluruz,daha sonra aynı hatayı tekrar yapmışızdır. Gerçek olan hatadan dönmek,kendimize layık görmediğimizi başkalarınada reva görmemektir. Hepimiz yaşanan hayatta,haksızlığa uğrayan ya da başkalarının kötü davranışlarına maruz kalan kişileri gördüğümüzde üzülürüz. Ama önemli olan bu davranışlardan kendimiz uzak durmamızdır. Herkes davranışlarına çeki düzen verir, birlikte yaşadığı bireylere iyi ve anlayışlı davranırsa çok önemli bir toplumsal sorun da aşılmış olacaktır.

Dünya daha yaşanılan daha huzurlu bir yer haline gelecektir. Çünkü hepimiz insanız ve hatalar yapabiliriz. Hiç kimse hata yapmak istemez ancak bazen hoşumuza gitmeyen olumsuz durumlar başımıza gelebilir. Önemli olan karşımızdaki kişi ile empati kurarak onun bu davranışı karşısında onu anlamaya çalışmaktır