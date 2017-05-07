Osmaniye Büyüyor

Merhaba kıymetli okurlar.

1996 yılında il olan, 21 yıldır 80 plakası ile Türkiye’nin 80. Vilayeti olarak ülkemizin cennet bir köşesi olan Osmaniye, son 10 yılda baş döndürücü bir şekilde büyüyor.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, özellikle 2. döneminde mega projeleri hayata geçirmek için var gücü ile çalışıyor.

Osmaniye Belediyesi’ne yeni yapılan hizmet binasının ardından,diğer mega projeleri masal park bitmek üzere ve alt geçit projesi de ihale aşaması neticelenmek üzeredir.

Başkan Kadir Kara’nın başka mega projeleri de olduğunu duyuyoruz bilgi aldıkça sizlerle paylaşacağız.

Osmaniye Valimiz Kerem Al hepimizin bildiği gibi, hiçbir işe yaramayan Karaçay alanını, parklar, yürüyüş yolları, göl oluşması için bendler yaptırarak insanlarımızın hizmetine sundu.Karaçay 2. Etabıda da çalışmalar devam ediyor, sanırım orasıda aynı şekilde yapılacak. Ayrıca Valimiz Kerem Al’ın en büyük mega projesi teleferik içinde çalıma oda hayata geçirilecek.

Dün Mücahit Durmuşoğlu ağabeyimle beraberdim. Osmaniye için çok güzel düşünceleri var. Şimdi buradan bir şey yazmam pekte doğru olmaz. Projeler ilgili çalışmaların tamamlanmasına yakın sizlere bilgi vereceğim.

Osmaniye gerçekten gelişiyor ve büyüyor. Kentin doğusundan, batısına, kuzeyinden, güneyine artık çeşitli merkezler oluşuyor ve eskiye oranla yüzde, yüz gelişme kat eden bölgelerimiz var.

Hiçbir kent bir günde gelişip tanınmamıştır. Hepsi belli aşama ile olmuştur. Osmaniye’de artık şaha kalmak üzeredir. İnşallah hep beraber elele vererek kentimizi şahlandıracağız.

OSMANİYESPOR’A GELİNCE

Bir kentin en önemli tanıtım araçlarından biride sportif faaliyetlerdir. Sağolsun Valimiz Kerem Al, Belediye Başkanımız Kadir Kara ve Osmaniyespor Başkanı Murat Teke 12 yıldır özlemini çektiğimiz Türkiye 3. Profesyonel lige çıkmamızı sağladılar. İş burada bitti mi? Hayır işin asıl zor yeri başladı. Bir üst lige, hatta PTT 1. Ligine yüksele bilmemiz için, asıl görev şimdi başlıyor. Ne yapacaksak