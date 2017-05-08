Trollenen Gençlik ve İktidar

Sayın Cumhurbaşkanı mecbur kalmış sonunda.

Belli ki o da bıkmış tiksinmiş.

Hani şu trollerden.

At gözlüğüyle ortalığı bulandıranlardan.

Saatlerce televizyon ekranlarını kapatıp konuşanlardan.

Herhangi bir bilgi birikimi gerektirmeksizin ona buna sallamaktan başka bir şeyin yapılmadığı programların baş rol oyuncularından.

Sözü biri bitirmeden diğerinin kaptığı…

Rakibine acımasızca yüklenenlerden.

Hakaret edenlerden.

Ve dahi sövenlerden.

Billahi ben de bıktım.

Asla izlemem ama sadece kanal değiminde gördüklerim bile mide bulandırmakta.

Ve hep düşündüm.

Bu insanlar nasıl bu kadar müptezel olabiliyor.

Pervasızca yalan söyleyebiliyor.

Karşıdakinin izzetini, şerefini düşünmeden savurabiliyor.

Ve de bunu çok zaman iktidar lehine kullanarak.

Maalesef acı olanı da bu.

O iktidar ki tüzüğü ahlak der, itikat der, namus der, şeref der…

İktidardaki partinin temel kurgularına baktığınızda da dindar bir ekip görürsünüz.

İktidardaki bu insanlar, Alllah’a, Peygamber’e ve diğer kutsal değerlere çok büyük saygı duyar.

Yahu Hz. Peygamber demez mi…

“Yalan, nifak kapılarından biridir” diye.

“Münafıklık alametinden biri de yalan söylemektir” diye.

“Yalan, rızkı azaltır” diye.

Peki iftira…

Demez mi Allah Resulü.

“İftira etmek haramdır” diye.

“Facir adamın üç alametinden biri iftiradır” diye…

Bunları bilirler.

Ancak…

“Bizim arkımıza su taşıyan herkes baş tacımızdır” diye düşünürler.

Oldu mu dostlar.

Zulme rıza nasıl zulüm ise.

Güçlerin eşit olmadığı bir kavgaya seyirci kalmak nasıl bir tarafgirlik ise.

Sizin için yalan söyleyen, iftira edenlere sükut da aynı olmalıdır.

Siz farkına varmasanız da manevi boyut öyle görünmez.

Seçimde Ak Parti’den hayıra kayan oyların önemli bir kısmının bu müptezeller yüzünden olduğunu yazmış dün yazarın birisi.

Bu basitliğe partinin tahammül etmesine ve partinin bu kadar seviyesiz kişilerce korunmasına basbayağı kızmış Ak Parti seçmeni.

Ben yazmadım…

Siyasi havayı fevkalade iyi koklayan bir zattan alıntıladım sadece.

Ancak çok katıldım bu görüşe.

Kimisi pelikancıymış kimisi bilmem ne.

Nitekim seçim sonrası bizzat Cumhurbaşkanı da müdahil olmak zorunda kalmadı mı bu trolcülere.

Ve gençleri bunlardan, bu müptezellerden uzak tutmak adına söylemiş olsa gerek.

“Biat eden gençlik istemiyorum” deyiverdi.

Ben de istemiyorum.

Tek tip genci istemiyorum.

Yönünü sadece doğuya ya da sadece batıya dönmüş genç istemiyorum.

İslam öğretisini bilmeyen bir gençlik istemediğim gibi.

Farklı siyasi, ekonomik, itikadi öğretilere ilgisiz gençlik de istemiyorum.

Yazarken, okurken ülkenin yetiştirdiği değerlere at gözlüğüyle bakan gençlik istemiyorum.

Necip Fazıl gibi, Mehmet Akif, Abdurrahim Karakoç gibi değerler benimdir derken.

Nazım gibi, Yaşar Kemal gibi, Kemal Tahir gibi bu ülkenin değerlerini dışlayan gençlik istemiyorum. Tıpkı Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarını protesto için meydanları doldurken.

En gençleri 20 yaşında olan ülkücü çocuklar Ahmet Kerse’nin, Ali Bülent Orkan’ın, Cengiz Baktemur’un, Cevdet Karakuş’un, Fikri Arıkan’ın, Halil Esendağ’ın, İsmet Şahin’in, Mustafa Pehlivanoğlu’nun, Selçuk Duracık’ın 12 Eylül rejimince idam edilmesine ses çıkarmayan gençlik istemediğim gibi.

Bir kişi hakkındaki kararını o kişinin tüm yönlerini dikkate almadan sadece bir yönüyle hüküm veren ön yargılı gençlik isteniyorum.

Çok özetle.

Ön yargılı, at gözlüklü, okumayan, çalışmayan, araştırmayan bir gençlik ben de istemiyorum.

Kavgamız bu yüzden…

Çabamız bu yönde.

Mutlu haftalar dileklerimle.