Osmaniye Taşınmalı Mı?

Osmaniye.

Kimimizin sevdası, kimimizin çekilmezi.

Sevdalılar için başlık bile ürpertici.

Benim için de öyle.

O halde bu başlık neden.

Şehircilik uzmanlarının çoğu şunu söylüyor.

“Eski şehri öyle bırak, bundan sonraki şehri yeni bir alana kur.”

O da ne demek.

Bu ifadeyi birkaç kez işittiğimden bana dert oldu.

Bu kandil gecesi sizlerle paylaşmak istedim.

Şehrimiz şirin.

Ancak insanları mutsuz.

Ben demiyorum TUİK diyor.

Yani ülkenin İstatistik Kurumu.

Sıra da veriyor.

Tunceli’den sonra.

Yani bir tek Tunceli’de yaşayanlar bizden daha mutsuz.

Bu konuda hazırlıklarımız var.

Neden böyle bir mutsuzluk endeksi…

İnceleyeceğiz başka bir yazımızda.

Yalnız.

Diyelim İstatistik Kurumu’nda çalışanlar Osmaniye bürokrasisine kıl.

O nedenle de bu sonucu çıkartıyorlar.

Kabul amma…

Sahiden mutlu muyuz?

Mutluluk endeksi pek çok alandan sorulan sorularla bulunuyor.

Eğitim, sağlık, adli hizmet, asayiş, sosyal güvenlik ve ulaştırma alanlarından.

Ben sadece birisiyle bu endeksi ölçeyim.

Ulaştırmadan memnun musunuz.

Sizce mutluyuz cevabı mümkün mü?

52 Yaşındayım.

Doğduğumda Osmaniye nüfusu 24.500 kişiydi.

Atatürk Caddesi 50 yıl önce de buydu.

Metresi metresine bu kadardı.

O zaman 5 ya da 10 dakikada bir araç geçerdi.

O da muhtemelen at arabası.

Peki şimdi.

Nüfus o zamanın tam 10 katı.

Dakikada 30 araba geçtiğine bahse girebilirim.

Peki yarım asırdan fazla zaman geçmesine karşın.

Ve bu sürede 4 yılda bir belediye başkanı seçilmiş olsa 13 başkanın görev yapmasına karşın.

Yaptıklarını bana kim gösterebilir.

Seçim vakti bir belediye başkan adayına sormuştum bu soruyu.

“Diğer tarafları demiyorum Atatürk Caddesi’nin trafiğini ne yapacaksınız. Bu caddeyi nasıl genişleteceksiniz diye”

Verdiği cevap klasik siyasetten öte değildi.

“Eski binalar yıkılıp yenisi yapıldıkça yoldan 5 metre çektiklerinde iş bitecek”.

Her ne kadar bana Nasrettin Hoca’nın yün fıkrasını hatırlatsa da kendince dürüsttü.

Ancak bu caddenin uzunluğu Osmaniye’nin uzunluğuyla eşdeğerdi.

Yani bir 50 sene daha geçmeliydi.

Nüfusumuz 10 katı artar 2,5 milyona dayanırdı.

Gülmüştüm.

Bugün de çaresizlikten gülüyorum.

Zira üniversitede bir çalışma yaptık.

600 Öğrenciye sorduk.

Yüzde 60’ı…

Tam olarak 360 tanesi.

Bu şehrin yöneticilerinin bu şehir için çalışmadığına inanıyor.

Sözün bittiği yerdeyiz sayın dostlar.

Onun için sormuştum başta.

Madem şehrin caddeleri kilitlenmiş.

O halde biz de şehrimizi taşıyalım mı diye.

Bu söz burada bitmeyecek elbette.

Yazıları uzun yazmamdan şikayetçi olan okuyucuların hatırına.

Nokta.

İyi haftalar dileklerimle.