Zorkun ilçe olabilir mi?

Merhaba kıymetli okurlar,

Yaz aylarında nüfusu 100 bini bulan Zorkun Yaylamız, kış aylarında ise, devamlı olarak gidip-gelinen muhteşem bir yaylamızdır.

Bu kadar güzel, doğa harikası ve oksijen deposu bu güzel yayladan tam olarak neden yararlanamıyoruz?.

Başbelası terör Zorkun Yaylamızdan yararlanamamamızdaki etkenlerden biridir. Ancak hükümetin son zamanlarda uyguladığı terörle mücadele kapsamında sanıyorum burası da temizlenerek Zorkun tertemiz olacak.

İşte bu aşamada Zorkun Yaylası İlçe yapılarak kışın ve yazın yararlanacağımız bir kent konumuna getirilebilir mi?

Evet getirilebilir. Neden getirilmesin. Valimiz Kerem Al’ın Zorkun’a yaptıramayı planladığı teleferik projesi bence o bölgeye hayat verecektir. Zorkun Yaylası için yeni bir şahlanış ve diriliş olarak algılanabilir.

Allah aşkına yanlış yazıyorsam birisi söylesin. Bursa Uludağ’ın Zorkun’dan neresi fazla. Vallahi bizim yaylamızın fazlası var eksiği yok.

Bu kadar güzel bir alanı neden layıkı ile değerlendirmiyoruz anlamış değilim.

Yazın bölgemiz maalesef cehennem gibi sıcaktır. Osmaniyespor 3. Profesyonel lige yükselmiştir ve bölgemiz de, Adanaspor, Adana Demirspor. Hatayspor, Kahramanmaraşspor, Gaziantepspor, Payasspor ve Erzinpor yaz aylarında kamp için serin ve yaylalık kentleri tercih etmektedirler.

Bakın bir Zorkun Yaylası’nın üst kısmında Keldaz tepemiz vardır. Burası yaz aylarında futbol takımlarının rahatlıkla kamp yapacağı nadide bir alandır. Burası boş duruyor ve kimsye de bir faydası yoktur. Benim Valimiz Kerem Al ve Milletvekillerimizden önemle ricam bu alanı futbol takımlarının kamp yapacağı konuma getirmek için bir çalışma başlatalım.Hatta bu yap işlet ve devret modelide olabilir. Futbol takımlarından Osmaniye’nin bütçesine girecek para hatırı sayılır rakamlardır.

Ayrıca o bölgeden Suriye’de görünmektedir ve turist olarakda çok sayıda gelen olacaktır. Yani biz ne yapalım edeli Zorkun’u turizm bölgesi ilan edip, Osmaniye’nin kalkınması için bir hamle başlatalım diyorum.

Ben sıradan bir adamım ve her gün yanıma iş aramaya gelen rahat 10 kişi oluyor. İşte buralar değerlendirildiği zaman, rahatlıkla 2 bin kişiye de iş olanağı saglanmış olacağı için işsizlik oranını da aşağıya çekecektir.