Osmaniye'de dolmuşlar Küçültülmeli

Dolmuşa binmek deyince mecazi anlamda yazmadım.

Biline.

Siz hiç dolmuşla işine giden vali gördünüz mü.

Belediye başkanı.

Garnizon komutanı.

Cumhuriyet Başsavcısı.

Baro Başkanı.

Vali Yardımcısı.

Kaymakam.

Ve diğerleri.

Bu saydıklarım şehrin protokolünde en öndeki 8 – 10 kişisi.

Şehri kimler yönetiyor.

Konumları farklı da olsa yazdığım şahıslar ve ekipleri.

Ben ciddiyetle soruyorum bunlardan herhangi birine.

Şehir içinden üniversiteye dolmuşla nasıl gidilir.

Tarif edeyim.

Eğer eviniz Kadirli yol kavşağından batıda ise ve ana yola D-400’e yakınsa yola çıkarsınız.

Beklersiniz, beklersiniz.

Kaç dakikada bir gelirse binersiniz.

Üniversiteye 300 metre yaklaşırsınız.

Ama dolmuş üniversiteden uzaklaşmaya başlayıverir.

Kız yurduna döner.

Oradan Fakıuşağı’na geçer.

Bir tavaf ettirir size bu beldeyi.

Ve okul önünde bırakır.

Gerilirsiniz, içinizden binbir dua edersiniz.

Eğer eviniz Kadirli yolu doğusunda ise öncesinde bir dolmuşa daha binersiniz.

Eviniz şehrin Güneyinde ise yine öyle.

Kuzey yine öyle.

Ben yazarken yoruluyorum.

Allah adına, insanlık adına sayın ilgililer.

Bu şehir neden mutsuz diye aranan yetkililer.

Aynı yetkiliye tekrar soruyorum.

Eviniz şehrin güneyinde Karaçay’a doğru giden tüm semtlerde ise ya da güneydoğu yönünde Gebeli tarafında ise.

Valla çarşı içinde binersiniz.

Kocaman bir dolmuş, pardon otobüs gibi bir dolmuş.

Bekler, bekler, bekler.

Zira süre verilmiş adamlara.

Bekleyebilirmiş 15 dakika, 20 dakika.

Yolcu sıkılır.

Birbirine bakar, homurdanır.

Şoför de mahcup ama belli etmez.

Sürekli aynadan bakar geriye.

Kaç koltuk boş kalmış diyerek.

İçindeyseniz dolmuşun.

Ya da yollarda bekliyorsanız gelmesini dolmuşun.

Şahidim mevladır ki çıldırmaya ramak bırakır sizi.

Yine bitiriyorum yazıyı.

Kısa kesmek için.

Ancak son sözlerim şunlar olsun.

Bu şehirde dolmuşu göremeyen, onlara binmeyen yetkili çözüm bulamaz.

Şair boşuna dememiş.

“AçmaYaramDerinDerin

DermanınıBilenGelsin

BaşkaTabiplerİstemem

BeniDerdeSalanGelsin”

Ben de bu derdin dermanını bilirim.

Çözümü paylaşıvereyim sayın yetkililer.

Herbiri 30 kişilik bu kocaman otobüsleri çıkartın bu şehirden.

Koyun 14 kişilik dolmuşları.

Bekleyenlerin bekleme süresini yarıya indiriverin.

Çok mu zor bu iş bu şehirde.

Trafiği çok mu dağıtır.

Sakın demeyin “evet” diye.

Zira 2 milyonluk Adana’nın yarısı küçük minibüslerle taşınıyor.

Adana’nın Yüreğir tarafı, Kiremithane, Yavuzlar, Sarıçam bilmem ne.

Seyhan, Çukurova tarafı.

Topel, Özen, Fevzipaşa, Cemalpaşa bilmem nere dolmuşları.

Şehrin yarısını taşıyorlar.

Hem hızlı hem de bekletmeksizin.

Benden mutluluk endeksine bir katkı sayın yetkili.

Lütfen itibar gösteriniz.

Mutlu haftalar dileklerimle.