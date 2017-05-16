Bu Şehirde Yaşamanın Bedeli

Klişedir bu sözcük.

Ya sev ya terk et.

Şimdilerde şekil değiştirmiş.

Ya katlan ya terk et…

Öyle çok seviyorsanız bir şehri.

Nasıl terk edeceksiniz.

Doğduğunuzda küçücük bir ilçe olan bu şehri nasıl bırakacaksınız.

Sokaklarında ömrünüzün gençlik çağlarını yaşadığınız bu şehirden nasıl ayrılacaksınız.

İş için, aş için yıllarca ayrı kalıp 8-10 sene önce ancak geri dönebildiğiniz bu şehir sizin kendisini terk etmenizi neden ister ki?

Düşüncesini dobraca yüzünüze söyleyiveren bu insanlara nasıl küseceksiniz.

Ailenizin, ülkemizin güzel ve büyük şehirlerde yaşamanızı takiben dönmeye karar verdiğiniz bu şehre mesafeli durmasına rağmen geri döndüğünüz bu şehirden nasıl uzaklaşacaksınız.

“Bu şehrin okumuş yazmışı çok değil. Olanlar da dönmüyor. Bize ihtiyaç var diyerek” pek çok nimete sırt dönerek geldiğiniz bu muhteşem mekandan nasıl kopacaksınız.

Alhanlı Mezarlığında, Gebeli’de, Karaçay Mezarlığında yatan ana, kardeş, amca, dayı, komşu, kuzenini kimlere bırakacaksınız…

Heyhat.

Zannediyorlar ki hayatı zorlaştırarak birilerini bu şehirden koparacaklar.

Elbette hayatımızın zor günleri olacaktır.

Ve muhtemeldir bugünler o günlerdir.

Ancak burası vatandır bize.

Mutluluk endeksimiz diplerde de olsa.

Haksızlığa da uğrasak.

Vatandır bize.

Ve Cemal Süreya’dan.

“Ne demiş uçurumda açan çiçek;

Yurdumsun ey uçurum"

Evet bazen düz ovalarda yaşarız.

Bazen de uçurumlarda.

Hepsi de vatandır bize.

Hizmetler verdik, yine vereceğiz.

Şunun da bilincindeyiz ki.

Bu devlet 24 yıl devletine üstün hizmet eden kalite bir insana bile hüküm biçebilmiştir.

Dedeleri yeniçeri ocağının temelini kuran kişidir.

Diğer dedeleri Osmanlı devletini dağılmaktan kurtaran insanlardır.

En önemlisi Osmanlı’nın vezir-i azamı yani başbakanı olan tek Türk’tür.

Ama bir iftirayla asılmış, yani öldürülmüştür.

Ve ondan sonra da köken olarak hiç bir Türk o makama getirilmemiştir.

Yani.

Çalışırsanız, çalışkan iseniz bu akıbet size helal.

Çalışmaz iseniz, eylemsizlik asla suç olmamıştır bu ülkede.

Hatta mükafat bile gelebilir size.

Bu şehrin sevdalılarınadır sözüm.

Çalışınız.

Varsın assınlar, varsın satsınlar.

Tamah edilen ömrün en uzunu 70 sene.

Asamayıp da yazının başındaki gibi bir eyleme zorlanırsanız.

Ya katlan ya terk et derlerse size.

Söyleyin öylelerine.

Tüm geçmişini tek bir valize sığdırabilenler için kolaydır elbet bu şehri terk etmek.

Bırakınız tüm geçmişini bir gününü bile filolarla gemiye sığdıramayan birinin terkini beklemek ahlaksızlık değilse de aymazlıktır.

Başlığı burada da tekrarlayım.

Her kazancın bir bedeli vardır.

Sevmenin bedeli bazen terk edememektir.

Bu şehir de bizim sevdamızdır.

Yaşamanın bir bedeli sözkonusuysa.

Bu bedel tarafımızca ödenecektir.

Allah var gam yok.

Böyle biline.

Mutlu günler dileklerimle.