Kabine Değişimi Ve Devir Teslimlerdeki Ruh Dünyası

Kabine değişikliği sadece konu başlığını hatırlamamda etkili.

Amaç, devir teslimler çok dikkatimi çektiğinden oraya birkaç vurgu yapmak.

Benim gördüğümü herkes görüyor.

Yeni atanan eskisine ayıp olmasın diye gülmemek, hatta kahkaha atmamak için kıvranıyor.

Eskisi ise elden giden nimetlerin kahrıyla perişanlığını gizlemeye çalışıyor.

“Gözüm arkada kalmayacak…” gibi beylik laflar.

Ve zoraki gülümsemeler.

İçi kan ağlarken zor olsa gerek.

Gerçekten içleri kan mı ağlıyor.

Sorup tartışalım.

Ordu gibi koskoca bir teşkilat emrinizde.

“Gak” diyorsunuz et ağzınızda.

“Vak” diyorsunuz süt dilinizde.

İşi hiç merak etmeyin.

Devletin bir düzeni var zaten.

O düzen işler.

Reformist falan değilseniz.

“Koltuğa oturayım da” havanız varsa.

Hiç uğraşmanıza gerek yok.

Sizin astlarınız kurmuşlardır düzeni.

Tabir affola “d.zülenler” de razı gidişata.

Size düşen keyf yapmaktır artık.

Vatandaşın derdiymiş.

Ülkenin geleceğiymiş.

Geçiniz.

Zaten tesadüfen de gelmişsiniz koltuğa.

Düne kadar yapanlara ağız dolusu ettiğiniz küfürleri boşa ettiğinize inanırsınız artık.

Haklıymış adamlar…

Öyle ya.

Madem dama çıktın.

Merdiveni yanına çekebilirsin artık!

Başlar günü gün etmeler.

Ancak orada yalnızdır.

Hemen kendine bir “kurşun asker” kıtası oluşturmaya başlar.

Önce akrabalar.

Amcalar, dayılar, halalar.

Onlar bitince onların çocukları.

Kızları, gelinleri, kuzenleri.

Bu süreçte hanımlarından ayrılığı kaldıramayanların hanımlarını da yanlarına aldığını görürseniz şaırmayın.

Yalanım varsa “memurlar.net” çarpsın.

Etrafta her devrin adamı bol miktarda mevcuttur.

Bu nedenle asla koykoycu sıkıntısı da çekmezler…

Tek derdi ekmeği olan gariban insanlar etraflarında pervanedir artık.

Modern kölelik sistemi zaten işlemektedir.

Bir kez de sizin için işlesin.

Kime gam!

Bu kadar debdebe ve saltanatı bırakmak kolay mıdır sizce.

Böyle bir sistemde canı yakılan insan sayısına bakılmaz bile.

Ve devir teslim töreni.

Ayrılan kişi döner personeline.

“Hatalarımız olmuşsa hakkınızı helal edin”

“Haram olsun”

Geride kalanlardan hiç böyle bir söz duydunuz mu?

Ben duymadım.

Yalnız.

Çok tasvip etmesem de eskiden “Akit Gazetesi” atardı bu tür başlıkları.

Ancak geride kalanlardan “haram olsun” ifadesini hak eden çok sayıda yönetici olduğuna kalıbımı basarım.

Ancak vatandaşım kalender.

Tiyatronun son sahnesini güzel oynuyor.

Tek amaçları var.

Film mutlu sonla bitsin!

İyi haftalar dileklerimle.