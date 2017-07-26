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Bugün 18:23 TSİ- Yazar Bahri Çolpan

Fakıuşağı Mahallesi Sahipsiz mi?

BAHRİ ÇOLPAN

Merhaba kıymetli okurlar.

Aslında yazılarımızı çokta yerele indirgememiz lazım ama, Osmaniye'nin Fakıuşağı Mahallesi'ne dikkat çekmek için bu yazıyı kaleme almak zorunda kaldım.

Fakıuşağı Mahallemiz yeni köprünün yapılması ve Osmaniye Korkutata Üniversitesi'nin kurulması ile cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu gelişmelerle birlikte, bu bölgede bulunan arsalar ve konutlar, çok büyük prim yapğmış, hızlı bir kentleime süreci başlamıştır. Bu hamle ile birlikte Fakıuşağı Mahallesi'nde örrencilerin barınması için yapılan 1-1 veya 2-1 daireler amacının dışında kullanılmaya başlamış ve adeta fuhuş yuvası haline gelmiştir. Fuhuş ticaretinin yanı sıra uyuşturucu ve bir çok pis olaylar bu bölgede kol gezmeye başlamıştır. Osmaniye'de bu mahallenin adı hiçte iyi bir şekilde anılmamaktadır. Yazık!!! Hem de çok yazık...

Şimdi bu mahallenin temizlenip kurtulması için başta Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve Emniyet Müdürümüz Nurettin Gökduman beye büyük görevler düşmektedir.

Fakıuşağı Mahallesi'nde oturan sakinler bu olaylardan ve mahallelerinin adının kötü anılmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır. Bunun içinde artık bu yaraya neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Yarın çok geç olup, keşke müdahele etseydik dememek için lütfen geregini yapın. Bu güzelim mahalle, güzel insanların yaşadığı, bir yer haline gelsin. Fakıuşagı Mahallesi sahipsiz kalmasın.

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Yazar Bahri Çolpan - Mesaj Gönder 142 Okunma

Yorumlar

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Mehmet Cihangir - Fakiusaginin sahipsiz olup olmadigini sayin ya sayin baskan... Artik sahipleri var. Topraklarini apart icin veren ve pek çok Fakisusagi köylüsü artık o semtte bir emanetçi...Defalarca uyardik. Apartlari anladik yasal engel yoktu yaptılar. Peki saatlik kiraya izin verenlere ne demeli... Sahiplere... Yetkililere...

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